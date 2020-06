Javi Rico, director deportivo del Sporting, explica su trabajo en Mareo al mes de estrenarse en el cargo.

CÓMO VE A LA PLANTILLA.

“Desde que he tomado contacto con ellos, se ve que están con motivación, con muchas ganas. Cogiendo la forma para reiniciar la competición en La Coruña. Respecto al 'play off', veo todas las opciones. Estamos a cinco puntos, quedan once partidos, hay opciones matemáticas muy claras para intentar conseguir el 'play off'”.

¿ESTUDIA YA POSIBILES REFUERZOS?

“Una dirección deportiva siempre está estudiando el mercado”.

CRISIS E INCERTIDUMBRE EN EL FÚTBOL.

“Es un golpe duro a todos los efectos: económicos, deportivos... No es lo mismo jugar con público que sin público. Va a ser una adaptación nueva para todos. Va a tener su repercusión, es obvio. Esperemos que para el Sporting el daño colateral de esta pandemia sea el menor posible”.

¿CREE QUE EL SPORTING NO NECESITARÁ TRASPASOS?

“No creo que en ningún momento haya dicho que el Sporting no necesitara vender. Creo recordar que dije que al Sporting no le interesaría vender nunca. Lo que va a marcar es el tema económico; con la crisis que hay, intentaremos no vender, pero...”.

¿ALGUNA RENOVACIÓN O ALGÚN FICHAJE CERRADO QUE NO SE HAYA PUBLICADO?

“No. Con la primera plantilla, hasta que tengamos opciones matemáticas para jugar el 'play off', no voy a tocar absolutamente nada. No voy a hablar con ningún jugador. Solo ha habido dos expceciones: Pelayo Morilla y Gragera”.

¿CUÁNTOS FICHAJES TENDRÍA QUE HACER EL SPORTING?

“La situación económica va a marcar a todos los clubes. Recuerdo que tenemos 20 jugadores con contrato en vigor. Hay que acabar el año lo mejor posible y después acometer todas las decisiones en el momento oportuno”.

LA SITUACIÓN DE DJUKIC.

“Es el entrenador del Sporting. Tiene los requisitos para entrenar al Sporting. Como todo componente de la plantilla, hablaremos en el momento oportuno”.

¿EXISTE UN PLAN A Y UN PLAN B POR SI SE ASCIENDE O NO?

“La diferencia es obvia. Los derechos de televisión en Primera son muy superiores. Hay 20 jugadores con contrato en vigor, en Primera o en Segunda. Es prematuro aún saber lo que vamos a hacer”.

¿VA A SEGUIR MANOLO SÁNCHEZ MURIAS?

“Sí, sin ninguna duda. Manolo es una persona de mi confianza y así se lo he transmitido desde el primer día”.

SI NO SIGUE DJUKIC, ¿UN ENTRENADOR DE LA CASA?

“Djukic es el entrenador del Sporting, no voy a opinar nada más”.

¿LLEGARÁ ALGUIEN MÁS ADEMÁS DE NOÉ CALLEJA?

“A día de hoy están Noé, Isma Piñera, Sergio Sánchez, Caco Morán... Valoraremos si se puede incorporar más gente”.

¿PUEDE PERDER CALIDAD LA COMPETICIÓN?

“Al final, la calidad en Primera y Segunda va a ser igual, también igual de competitiva que en años anteriores”.

EL SPORTING B NO SE ESTÁ ENTRENANDO...

“Van a estar mucho tiempo parados, está claro. Debido a las normas que hay, no pueden seguir entrenando ni el filial ni los juveniles en las instalaciones de Mareo. Solo puede estar el primer equipo. Me consta que los jugadores están siendo profesionales y haciendo el trabajo lo mejor que pueden. Es un hándicap que esperamos que afecte lo menos posible para la temporada que viene”.

IMPORTANCIA DE MAREO. ¿UN ENTRENADOR DE LA CASA TAMBIÉN?

“Mareo tiene que ser el corazón del primer equipo. El entrenador, Djukic, lo ha demostrado; ha subido a Bogdan, ha dado consistencia a Pedro. No se puede dudar de que Djukic mira a casa”.

¿DJUKIC SOLO SEGUIRÁ SI HAY 'PLAY OFF'?

“Siento no poder ser lo claro que se quiere que sea. Djukic es el entrenadoer, está haciendo un trabajo sensacional. Y al acabar la temporada, con tiempo y tranquilidad, lo valoraremos. Como con todo componente de la plantilla”.

¿AJUSTES EN EL TOPE SALARIAL?

“Habrá que esperar (para concretarlo). No es lo mismo jugar el 'play off' que no hacerlo, quedar noveno que en el puesto trece. Es obvio que está el problema del tope salarial y a partir de ahí solo hay soluciones: venta de futbolistas, ingresos de socios o ingresos atípicos para poder cumplir las normas del tope salarial”.

PERFIL DEL JUGADOR DE MAREO.

“El perfil tiene que empezar desde abajo. Estamos hablando con Manolo, con la secretaría técnica, para concretar un perfil de las mejores condiciones que son necesarias para jugar en el Sporting desde pequeño y, con el tiempo, llegar al primer equipo. Me gustan los jugadores verticales, intensos, de repetir mucho, no exentos de calidad”.

MERCADO QUE VIENE.

“Nadie es instransferible, ni en el Sporting ni en ningún club. El mercado pondrá a cada uno en su sitio”.

COMPENSACIÓN A LOS ABONADOS.

“Es una parcela que no es deportiva. Entiendo que no debo opinar sobre ello”.

RENOVACIONES DE PELAYO Y GRAGERA. ¿QUÉ ESPERA DE ELLOS?

“Sobre Pelayo, que se vaya recuperando al 100% de su lesión. Tiene un potencial terrible. Como con toda lesión de larga duración, le costará. Tiene que sentirse otra vez fino, con seguridad en sí mismo. Pero no tengo dudas de que con el tiempo lo va a conseguir. Gragera es un jugador con un potencial increíble. Tiene una madurez importante, mucha personalidad. Tendrá que ir creciendo poco a poco y esperemos que sea una pieza importante en el primer equipo”.

MOLINERO Y DAMIÁN.

“Hay conversaciones con ellos y hay buena predisposición por ambas partes. Espero que en el transcurso de estos días tengamos la notificación de que han prolongado sus contratos para acabar esta temporada”.

PRIMEROS DÍAS EN MAREO.

“El club no me ha dejado de sorprender: las instalaciones, los cambios que ha habido en el club, las facilidades que da todo el personal. La tranquilidad y la seguridad que te transmite el Consejo encabezado por el presidente, la libertad que uno tiene. Cada día que pasa veo que tenemos todos los cimientos para, el día que lleguemos al ansiado ascenso, poder consolidarnos e intentar seguir creciendo cada año”.

¿RENOVACIONES DE NACHO MÉNDEZ Y SALVADOR?

“No hay avances. No he transmitido absolutamente nada a ningún jugador de la primera plantilla en cuanto a su situación personal. Ahora tiene que haber tranquilidad, es lo mejor, que todos estén centrados en esta temporada”.

¿UN FILIAL EN LA TERCERA CATEGORÍA?

“El filial está para formar, le doy más importancia a que lleguen más jugadores al primer equipo que a una clasificación más arriba o abajo en Segunda B”.