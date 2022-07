"Con la ampliación al Sporting le quedará un tope salarial para poder competir"

El Sporting convoca ampliación de capital. Un movimiento ya anunciado por Orlegi y destinado a apmliar el límite económico del conjunto rojiblanco, sobre todo de cara al mercado de fichajes. Junto con otras operaciones económicas, esto hace que el Sporting gane algo de músculo para poder manejarse, como cuenta en #DCA Roberto Bayón.

La ampliación de capital se convoca en una cantidad de 7.068.000,40 euros, pero ese no será en principio el desembolso de Orlegi, que será proporcional a su porcentaje en el accionariado: "Al menos va a poner la cantidad que le corresponde, que es de 5.178.000 euros. Eso sí, deja abierto que pueda poner más dinero".

De ese dinero, no todo podría ir destinado al tope salarial de la plantilla de manera inmediata. Según los cálculos, esa cifra podría establecerse en 1.700.000 euros: "El Sporting no tiene una situación económica especialmente buena. Yo creo que estaría en la categoría B por lo que podría utilizar el 65% de cara al tope salarial, pero tendría que repartirlo en dos temporadas".

Este movimiento, unido a la venta de Manu García por poco más de tres millones de euros le da al Sporting un músculo importante: "Entre ambas cosas la cifra estaría entre tres millones y medio y cuatro millones. El tope salarial para el Sporting, si no llega a ser por estas cosas, sería el mínimo que concede LaLiga a los equipos de Segunda. Su salud económica era lo suficientemente mala como para que si no hace ampliación o vende jugadores no le permitiría fichar a los jugadores que está fichando".

Y es que estas operaciones que está desarrollando Orlegi son necesarias para que el Sporting pueda acudir al mercado: "Si no hubiera ampliación tendría que haber vendido más que Manu. Tampoco creo que ahora le vaya a quedar un tope increíble. Pero sí va a poder competir. También subió el precio de los abonos... Estoy haciendo un estudio y probablemente sea el equipo con los abonos más caros de Segunda con diferencia. Todo eso le puede hacer tener unos ingresos mayores que otras temporadas. Entre todas las cosas les quedará un tope salarial competitivo para luchar de verdad. Si no hubiera hecho nada de nada el tope sería de cinco millones y medio".