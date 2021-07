¿Cómo están los topes salariales de Oviedo y Sporting?

¿Cómo se encuentran los topes salariales del Oviedo y el Sporting? Es una pregunta que en cada mercado se cuestionan los seguidores de los equipos asturianos. Roberto Bayón se pasa por Deportes COPE Asturias para arrojar luz sobre el asunto.

“El Sporting tiene una mala situación económica en general porque el año pasado le afectó la llegada del COVID. Basaba gran parte de su presupuesto en los traspasos que no se dieron. En Segunda hay una norma que concede un tope mínimo a todos los equipos en función del tamaño del club, lo que hace que esté en un tope de entre 5 y medio o 6 millones”, explica acerca del conjunto rojiblanco. Bayón asegura que “El Sporting está por encima del tope, pero tampoco mucho. Hay que diferenciar entre el tope que da LaLiga por ingresos y gastos y este tope mínimo del que hablo. En el Sporting, estaría en esta situación. En principio sí que está por encima”.

Es por esta circunstancia que la salida de futbolistas como Manu García o Neftali no repercute en un 100% en la posibilidad de firmar nuevos efectivos. “Mientras esté por encima del tope, tiene que inscribir jugadores por un valor máximo del 25% de la masa salarial que libere”, asegura Bayón.

El especialista lo tiene claro. “El tope salarial, con este mínimo, hace que el Sporting tenga la temporada apañada. Pero hay un déficit grande de la pasada temporada. Es obligatorio un gran traspaso para equilibrar esa situación. Si no, entrarías en un bucle de pérdidas peligroso. Un año se puede subsistir a base de préstamos, pero dos sería algo peligroso”, asegura respecto a la coyuntura económica de los rojiblancos.

Todo pasa por Djurdjevic, admite Roberto Bayón. La venta del balcánico permitiría salvar la temporada. “La realidad es que el futuro del Sporting se basa en el traspaso de Djuka. Evidentemente el Sporting querrá pedir mucho y el otro equipo pagar menos. Sea la cantidad que sea, el traspaso soluciona los problemas del Sporting a la hora de inscribir futbolistas. Un mal traspaso ya solucionaría, a nivel de inscripción de jugadores, la temporada. El Sporting espera un buen traspaso. Yo creo que es obligatorio y todo el planteamiento de fichajes depende de eso”, concluye.

Respecto al Real Oviedo, Roberto Bayón explica que la situación es diferente. “En el Real Oviedo no se basaba el tope en los traspasos. Al Sporting le afectó el COVID. El Oviedo nunca ha traspasado. Le afectó en la crisis de ingresos. Tiene el apoyo de Carso con las ampliaciones, que soluciona parte de los problemas. La temporada del Oviedo se ha cerrado con pérdidas. No hay deuda atrasada, pero la temporada pasada sí que es probable que haya tenido deuda”, asegura.

Los azules, eso sí, no han sobrepasado el límite establecido por LaLiga. “El Oviedo está por debajo de su tope. Eso le permite, además de inscribir jugadores directamente, puede invertir el 100% de lo que ahorre, no el 25%”, pero Bayón no es tan optimista. “No creo que la situación del Oviedo no creo que sea tan buena. El año pasado presupuestaba tres millones de pérdidas. El dinero no crece de los árboles. El Oviedo tenía un tope alto gracias a las ampliaciones de Carso y este año no se sabe si la habrá”, comenta. Además, también ha sido modificada la normativa respecto a las ampliaciones de capital. “Este año ha cambiado la normativa de las ampliaciones de capital, será algo más perjudicial para el Oviedo. Carso tendría que meter más dinero para aumentar el tope salarial en la misma cantidad”, asegura.

La vuelta de los aficionados a los estadios repercutirá positivamente en el tope salarial, pero no al ciento por ciento como en las temporadas pre-pandemia. “LaLiga solamente les va a permitir presupuestar el 70% de la temporada normal. Iba a ser el 100%, pero con el recrudecimiento de la pandemia decidió que fuera el 70%. El año pasado se permitió el 50% y luego se quitó todo. Es una situación de cierta crisis”, concluye.