"Claro que fue una época dorada; éramos amigos además de compañeros"

En San Sebastián y pendiente de su Real Oviedo. Así está Kiko Zúñiga, exjugador del equipo azul y de la Real Sociedad de cara al encuentro del domingo, que presenciará en Anoeta. Tras una etapa donde no ha parado de entrenar en clubes de todo el mundo, ahora reside en la localidad vasca. "Soy un absoluto aventurero del fútbol, soy un obseso. Hay que estar colgado del fútbol... irte a China, Hong Kong, Uzbekistán, Estados Unidos, Cuba...", explica durante su entrevista en Deportes COPE Asturias.

Lo cierto es que para Zúñiga "son experiencias enriquecedoras más allá del fútbol. Te das cuenta de lo que es la vida. Ves cosas que estando donde estás no te imaginas. Aquí tenemos de todo y allí no tienen de nada".

El que fuera lateral del equipo carbayón siempre tiene en mente a su exequipo. "Del Oviedo me acuerdo siempre. Es una época tremendamente bonita", reconoce de su estancia en Oviedo entre 1989 y 1992. "Había un nivel técnico altísimo, pero aparte había un cachondeo absoluto en el vestuario. Era todo bromas", recuerda. Para Zúñiga ahí estaba la clave del éxito. "Ese nivel de amiguismo en un equipo no es normal. Los contratos eran más similares, no había tantas diferencias. La economía prevalece sobre la persona", rememora. También aduce que "ir a Oviedo es una ciudad en la que la gente es muy normal, sencilla, trabajadora, de la calle... eso te facilita la labor. Ser amigos no se entrena, sale por inercia".

Para el defensor, "fue una época dorada, se ganaban más partidos de los que se perdían. Enfrentarte al Madrid, Barcelona, Atlético y ganarles y se clasifica para jugar una competición europea... no había estrellas". Y pone el ejemplo de Marius Lacatus. "Podía parecer más llamativo... no había estrellas. Decías, somos una banda, pero una banda bien organizada. Sin levantar la voz. Irureta no daba una voz. Salías al campo y todo el mundo colaboraba. Así salían las cosas", apunta.

Sobre su otro equipo, la Real Sociedad, explica que "está viviendo una época espectacular. Está el equipo femenino líder con el Barcelona, está el filial en Segunda y el primer equipo como está" y considera que ver en directo al filial dirigido por Xabi Alonso "es un espectáculo".