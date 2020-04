En una entrevista en 'Marca', el defensa del Real Oviedo Christian Fernández apunta de forma clara a la manera de solucionar el parón en las competiciones: "No será viable retomar la competición, lo lógico sería pensar en la siguiente temporada".

Christian, uno de los capitanes del equipo del Tartiere, responde con seguridad: "Lo primero es que podamos erradicar o minimizar la pandemia, para que la gente retome su vida con garantías para su salud. En lo que nos afecta, yo creo que no será viable retomar la competición. Más que nada porque se está obviando el hecho de que cuando se levante el estado de alarma no se erradica el virus y no haremos vida normal; estaremos sometidos a repuntes o a una segunda oleada y estaríamos otra vez en la casilla de salida. Empezar una competición que igual la tienes que suspender a las pocas semanas puede afectar a la siguiente. Lo lógico sería asumir la situación, asumir las pérdidas y pensar en la siguiente".

El jugador del Oviedo defiende a su gremio, sobre el que se pone el foco en estos días. "Al final, es un estigma que llevamos los futbolistas desde siempre, no sólo con esto. Siempre se nos ha colocado en una realidad paralela y las cosas son distintas. Muchas veces la imagen que se ve desde el exterior no es real. Desde las plantillas en las que he estado, la disponibilidad a ayudar al club siempre ha sido máxima. Tanto mis compañeros como yo siempre hemos estado disponibles para ayudar a los trabajadores y a la entidad, siempre hemos estado agradecidos y la gente debe saber que estamos ahí y que estaremos para ayudar en todo lo que podamos", explica.

"Aún miro la televisión y me parece una broma pesada lo que estamos viviendo, con los contagios, la cantidad de muertos y cómo la vida te cambia de un día para otro. Este tiempo de confinamiento nos debe hacer valorar la suerte que tenemos y que muchas veces, por el inconformismo mal entendido, no valoramos los pequeños detalles de salir de casa y respirar aire fresco y ser libres para moverse; nos debe hacer sentir que éramos privilegiados. Muchas veces nos quejamos de la rutina y debemos valorarla como un privilegio", sostiene Christian.