César Gelabert, ambicioso en su presentación: "Somos el Sporting y hay que optar a lo máximo"

César Gelabert fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón. A su lado estuvo el presidente, David Guerra, que le dio la bienvenida antes de las preguntas de los periodistas. "Estás aquí para hacer tu propia historia", dijo Guerra en alusión de la etapa de su padre, Juanmi Gelabert, en el Sporting entre 2005 y 2007.

Rueda de prensa de presentación

Tras completar su primer entrenamiento a las órdenes de Rubén Albés, César Gelabert respondió a las preguntas de los medios de comunicación en su puesta de largo como rojiblanco.





Agradecimiento. "Es un día muy especial para mí y le quiere agradecer al Grupo Orlegi, a Gerardo y al presidente David Guerra, también a mi pareja por estar aquí. Es un día muy feliz para mí, mi padre jugó aquí y fuimos muy felices".

¿Por qué el Sporting? "La decisión ha sido fácil. La ilusión era especial porque viví dos años en Gijón y jugué aquí en Las Mestas, en el Clarín. Fue una época muy bonita".

Niñez en Gijón. "Esos años fueron muy bonitos. Recuerdo mucho la afición, la playa San Lorenzo. Tengo un recuerdo muy bonito de un 5-4 al Cádiz, recordaré eso toda la vida. Es una ciudad que vive el fútbol y al jugador le motiva mucho. Que haya más de 20.000 aficionados cada fin de semana es una motivación para conseguir el ascenso".

Trayectoria y llegada a Gijón. "Tuve un gran año al Mirandés. Salí firmado al Toulouse y jugué minutos buenos y malos. Para mí el Sporting es un club de primera. Las instalaciones y lo que pelearon por mí es lo que me motiva para estar aquí. Quiero ser uno más y adaptarme lo antes posible para ayudar al equipo".

Primer entrenamiento. "Conocía a Gaspar y he hablado con el míster con Rubén. También conozco a Campu, a Rubén Yáñez, conozco a Pablo el fisio... Se ve un grupo humano espectacular, nada más llegar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? ????



César Gelabert & Gaspar Campos-Ansó ??? pic.twitter.com/Q2TEPX4pDu — Real Sporting (@RealSporting) August 22, 2024





Rubén Albés. "Hablé con él por teléfono. Quiere de mí ser el mediocentro ofensivo, jugar entre líneas, buscar puerta y tener el balón".

Dorsal 18. "No es lo importante, lo importante es adaptarse al equipo. Para mí es un número, nada más. Hay futbolistas que le dan importancia, pero yo no".

Posición ideal. "Donde me ponga el mister. Me gusta más ser mediocentro, de 'ocho' o de 'diez'. He hecho pretemporada con el Toulouse y jugando. Vengo con ambición y ganas".

Debut del Sporting. "Lo vi después porque en ese momento estaba jugando el Toulouse, lo vi repetido. Marca Duba en el minuto 3 y lo anulan por milímetros. El Levante llegó dos veces e hizo dos goles. La línea a seguir es la de la segunda parte. Contento con lo que vi".

Conversación con su padre para firmar por el Sporting. "Cuando me contrató el Sporting hubo llamadas familiares. Contacté con mi padre para que me contase la historia porque yo era un niño, tenía 7 años. Mi padre conoce a todo el mundo aquí y está muy ilusionado con mi llegada".

Sistema de Albés. "Soy el nuevo y tengo que adaptarme. Me enfrenté un par de veces a él en el Albacete. Su sistema es atractivo para mí, me gusta como juegan sus equipos".

¿Objetivo playoff? "Creo que es importante, pero la Segunda División es difícil. Yo creo en el trabajo del día a día, pero somos el Sporting y hay que optar a lo máximo".