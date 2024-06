La receta de Carrión para ascender: "Humildad y saber que ha costado mucho llegar hasta aquí"

Luis Carrión, técnico del Real Oviedo, ofreció la última rueda de prensa previa en esta temporada 2023/24, antes del partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División en Cornellá frente al RCDEspanyol.

Semana lenta. “He estado ocupado, pero acostumbrado a tener partidos tan rápidos… Nos ha venido bien para recuperar a gente con molestias y llegar perfectos al partido”.

Parte médico. “Queda el día de mañana. Hay gente que llegará. Santi y Paulino están apurando. No sé si podría jugar. Santi tiene la ilusión por las nubes y unas ganas increíbles, veremos el entreno de mañana. A veces la ilusión puede más que cualquier dolor o molestia”.





Queda un paso para el ascenso. “Hemos ido poco a poco intentando hacer lo que habíamos hecho toda la temporada. Queda el último paso. Tenemos un partido previo que analizar aunque ellos puede cambiar cosas. Ojalá nos adaptemos bien y seamos un equipo serio como hemos sido últimamente”.

No encajar. “Es importante pero sobre todo por el cómo. No ha sido metidos atrás, ha sido atacando, buscando portería rival. El día del Espanyol incluso después del gol”.

Ventaja del gol. “Es imposible que este equipo vaya con la mentalidad de ir a empatar. Nuestro reto es ser mejores que ellos y que eso nos lleve a hacer un buen partido. Y que la consecuencia sea todo lo demás. Es como si no existiera el partido de ida, ni miro el resultado. Y en la vuelta queremos lo mismo.”

Partido de liga en casa del Espanyol. “Ese día no tenían a Gragera y cuando lo tienen cambia. Tuvimos mas posibilidades de jugarles por dentro. Aquí en la ida ya se vio que presionaban bien, presionando hombre a hombre. Hay que ver qué pueden hacer ellos y, a partir de ahí, buscar el mejor partido posible”.

Cambio de planteamiento con respecto a la ida. “Discrepo de eso. No tenemos que esperar a ver que pasa, tenemos que ir a ser mejores que el Espanyol porque es un buen equipo. Estoy plenamente convencido de que vamos a salir a ser mejores, me cortaría un brazo pensando que tenemos que salir a arriesgar. El que arriesga todo es el que acaba triunfando y también el que más se cae. Y nosotros nos hemos caído bastantes veces, yo me he caído bastantes veces, pero vamos a ir allí a ganar”.

Primeros minutos. “Conozco al míster y sé que ellos van a salir desde el primer minuto a ganar. También nosotros saldremos a por ellos. Va a ser un partido abierto y tratando de ir a ganar los dos equipos seguro”.

Cambios en el once. “Estoy pensando qué puede ser lo mejor. Puede ser que haya algún cambio”.





Borja Sánchez. “Llegará bien seguro. Le estamos cuidando un poco. Está disponible”.

Banda derecha. “Tengo una idea. Quiero verlo bien todo. Pensaremos qué hacer para sacar lo mejor posible y tener gente que pueda hacer daño en la segunda parte”.

Abstraer ruido. “No creo que sea bueno abstraerse y es imposible hacerlo. Lo que hay que ser es humilde y saber que ha costado mucho llegar hasta aquí y que costará mucho hacer un buen partido allí, pero vamos con esa intención y estamos seguros de que podemos hacerlo".

Sobre Alemao. “Está haciendo un gran trabajo, como Borja Bastón o Alex Millán cuando han salido. Estoy contento con el trabajo de todos. A Alemao se le ve más porque está metiendo goles, pero en otros momentos han sido otros y estamos contentos con todo el bloque”.

El más emocional. “Es un partido diferente. La eliminatoria en sí es diferente, pero este equipo ha dado tanta muestra de saber levantarse, de fortaleza mental, que no tengo ninguna duda de que vamos a ir allí a hacer un buen partido y a buscar al rival. Ojalá que con una victoria".

Reacción tras el gol anulado a Masca. "Desde el 1-0 el equipo siguió atacando y esa es la línea de lo que tenemos que hacer el domingo. Por el ambiente y por lo que significa habrá mucha carga emocional, pero queremos ser lo mejor que podamos allí".

Hacer historia, ¿qué significaría ascender con el Oviedo? "Sería algo muy bonito porque llevo poco tiempo aquí, pero he intentado empaparme de la cultura del club y sé la emoción que generaría un ascenso en todo el mundo. En la ida la gente lloraba en el campo. Si lo conseguimos será increíble y si no lo conseguimos estaremos juntos, estoy convencido".

Afición. "Intentamos que los jugadores sepan lo que está haciendo la gente por nosotros. Ir a Eibar sin entrada, ahora a Barcelona sin entrada. Ellos también tienen una gran afición y ojalá vaya todo bien, estamos en esa pelea".

Muchas finales en la temporada. "Lo que intento hacer es lo que sentía que mejor me iba como jugador. Sabes la importancia que tiene todo, pero trato de centrarme exclusivamente en como ser mejor que el rival. A veces sales tenso, a veces más tranquilo, pero este equipo es muy responsable y fuerte. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido, lo único que tenemos que preocuparnos es lo que va a hacer el rival y, después, todo lo emocional cada uno lo dimensiona de una manera. Trataremos de ser mejor que el Espanyol, que ya es difícil".

Trabajo de Luengo y Calvo. "Los centrales están haciendo un gran trabajo, pero les ayuda la presión que hace el equipo ya desde arriba. En la ida arriesgamos un poco más con situaciones de dos contra dos ante sus delanteros, que tienen un alto nivel. Lo solventaron bien los centrales. Seguiremos trabajando bien".

Costas. “Va convocado. Lleva semanas bien”.

Pocas ocasiones de los rivales, cómo explica evolución. “Hemos tratado de ser siempre lo mismo. En Eibar en LaLiga no tenían nada que perder y nosotros fuimos a golpes y no tenemos problema en eso. Los otros partidos han sido un poco más de playoff, de ir con cuidado, a ver qué pasa. Entiendo que será más abierto que el de aquí el del domingo. Tenemos que adaptarnos. Y la forma es siendo valientes”.





¿Tienes la sensación de que pueda ser un Ida y vuelta? “Puede ser. A ellos no les importa eso tampoco. Mi forma de adaptar eso es ver como podemos hacer daño si sucede esa situación. Si conseguimos el objetivo será siendo lo que somos. Y si no lo conseguimos será siendo lo que somos”.

Semana más dura y mejor. “El de que 'nos íbamos a meter' fue contra la derrota del Valladolid. El cambio era grande y lo cogimos rápido. Aunque estábamos lejos vi que podíamos hacerlo. ¿Derrotas? Cuando caimos nos hemos levantado rápido y mi mente las ha borrado. No creo que haya habido ninguna derrota que nos haya hecho pensar”.

¿Qué sabes para reírte tanto? “Trato de ser lo más feliz que puedo. Considero que soy una persona feliz y quiero que mi equipo sea así, alegre. Quiero que todo el mundo disfrute de todo, cuando se gana y cuando se pierde”.

¿Qué se le dice al jugador? “Tranquilidad. Lo más normal posible y centrar los esfuerzos en ser mejores que el Espanyol. Y pasa por no decirlo y por hacerlo. No extramotivar a nadie ni tampoco estar pasando del tema. Estamos bien y estos jugadores no necesitan que les diga mas cosas. Veo al equipo fuerte y que muchas cosas ya las hacen”.

¿Eliminatoria al 50%? “Sí, son un gran equipo y nosotros también. Ojalá gane el mejor y ojalá seamos nosotros”.