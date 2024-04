El calvario que Gio Zarfino va dejando atrás: "No tener fecha de regreso era muy jodido"

Regreso a la dinámica del grupo. "Muy contento por volver y empezar a entrenar en el equipo. Siento el día a día y lo noto mucho. Entrenar con el equipo y entarr en convocatoria es muy bonito, venía trabajando para eso. Voy asimilando cargas de entrenamiento y espero ponerme a punto lo antes posible. No voy a ser el que terminó el año pasado cuando vuelva a jugar, pero por mi parte y por mi trabajo no va a ser".

Momento más duro. "Los cuatro días más jodidos fueron cuando iba a volver con el grupo y sentí molestias de nuevo. Lo traté de asimilar, trabajé con mi psicólogo que me ayudó mucho. Las lesiones son cosas que puede pasar".

Incertidumbre por no saber la fecha de regresar. "Aquí no había plazos, dependía de mis sensaciones. Han sido momentos muy jodidos porque no hay una fecha, un horizonte. Si sabes que son dos, cuatro o seis meses trabajas con eso en la cabeza. Fueron momentos jodidos, pero hoy por hoy espero seguir así. No me genero muchas ilusiones, quiero sentirme futbolista otra vez".

¿Forzar fue clave para una lesión tan larga? "Te podría decir muchas cosas. Hubo un momento que no aguanté más el dolor y tuve que parar. Había que hacer lo posible, pero hasta un límite donde no pude más. No sé si fue por forzar porque un jugador siempre tiene molestias y lo vas llevando".

La renovación. "Me gustaría que se lo preguntaras a ellos, pero no depende de mí. Quiero jugar lo antes posible y me encantaría estar en el club. Me siento muy querido en el día a día, en Mareo, en Gijón con la gente. Me encantaría quedarme y no por dinero, es que después de un año me gustaría poder demostrar el Zarfino que soy".

¿Te arrepientes de aquel esfuerzo? "No me arrepiento. Lo volvería a hacer ahora. Fue una situación que se da en muchos momentos y me tocó a mí. No me arrepiento de eso. Que mis compañeros reconozcan ese esfuerzo es la mayor satisfacción que puedo tener".

¿Es realista pensar que puedes volver a tener minutos? "Entrenando me encuentro bien. Los datos que doy en el entrenamiento los ve el cuerpo técnico. Si ellos me ven bien no van a tener ninguna duda de utilizarme. Si mis datos no son lo que quieren no podré estar, pero me siento futbolista de nuevo entrenando con mis compañeros. Quiero ser mejor que mis compañeros y hacerles mejor a ellos. No podemos aflojar ahora si queremos estar arriba".

Futuro y charla con Ramírez. "Su futuro está como el mío. Me dio su confianza cuando llegó y desde el primer momento en el que vino me lesioné. Hoy por hoy, en este tramo final, me dice que necesita de mí y quiere contar conmigo en este tramo final".

Impresión del equipo desde la distancia. "Estamos en un momento divino, espectacular. Si me das este momento con los partidos que quedan y cómo estamos, me encanta. Lo veía fuera en los entrenamientos, pero veo a mis compañeros volando. Te das cuenta de las ganas, el hambre que hay. Me alienta mucho y me dan muchas ganas. Vamos por buen camino y espectacular. Espero que no sea en vano porque hay que coronar esto con un ascenso o un playoff. Nos llevamos mucho aprendizaje, muchas cosas, pero que coronemos esto con el ascenso".

Mejor versión de Zarfino en este sistema. "Que me ponga de portero el míster (risas). Cuando jugamos con línea de cinco y tres en el medio puedo cumplir la función de mediapunta. Si jugamos 4-4-2 puedo ser el segundo punta o el mediapunta como me utilizaba el Pitu. Las llegadas desde segunda línea son mi fuerte y me dan muchas ganas de estar en el terreno de juego porque veo como trabaja el equipo esas llegadas y creo que puedo aportar ahí. Espero poder aprovechar cuando me toque y estar a la orden del entrenador".

¿Qué podrías hacer en caso de ascenso? "Soy un 'loco-tranquilo'. Después del derbi levanté la mesa y era para celebrar, para disfrutar. Que subamos, que es lo importante para todos".