Calleja: "Hay que mantener las sensaciones y mejorarlas"

¿Se ha quitado un peso de encima?

“Queríamos un partido como el del otro día y tenía que llegar por el trabajo que veníamos haciendo. El equipo venía dando pasos hacia adelante e hicimos un gran encuentro. Hay que pasar pagina y pensar en el Levante”.

Mantenerlo en el tiempo

“Y mejorarlo. Cuando haces bien las cosas hay que ir al detalle y nosotros buscamos la mejora continua. Hemos hecho un buen partido el otro día en casa. Hay que analizar y seguir mirando hacia adelante. No vivir del pasado”.

¿Once tipo?

“Está claro que cuando haces un partido como el del otro día tienes que ver el porqué y el estado de forma de los jugadores y el rendimiento que han ido dando. En función del partido que hay a continuación decidiré si hay que repetir o hacer cambios. Salí muy contento del rendimiento colectivo y del de cada jugador que participó. También de los que salieron del banquillo”.

Sobre Luengo

“Es un jugador que ya había jugado de lateral. Es el típico jugador que todos los entrenadores queremos tener. Sabes que va a dar el máximo y va a rendir al 100% independientemente del puesto en el que juegue. Su posición es central pero nos viene muy bien en función del planteamiento que tengamos un defensa que gane duelos, sea intenso, agresivo, valiente... Con la ayuda de Ilias que seguía a su lateral, dejaba a Luengo que quedase pendiente de los que llegaban por dentro. Lo entendieron muy bien”.

¿Te preocupa la escasez de centrales con Luengo de lateral?

“Es la posición en la que tenemos menos jugadores. Hay gente del filial, Jaime Vázquez lo viene haciendo bien. Hay jugadores para contar que vienen con extra de motivación. Los que tenemos son tres jugadores con un rendimiento clarísimo. Pero es el sitio donde tenemos menos posibilidad de ir variando o cambiando. Si pasa algo con alguno de ellos quedaríamos cojos”.

¿Te planteas utilizar como central algún mediocentro?

“Sí. Lo hemos estado probando. Del Moral alguna vez lo ha hecho y se podría adaptar. Si llega ese momento veremos a ver qué es lo más oportuno”.

Vuelta a Levante

“Siempre es especial jugar contra un equipo en el que has estado. Por momentos hicimos las cosas bien y estuvimos muy a gusto. Me quedo con la parte positiva siempre de donde estoy. Ver el lado bueno. Pasamos un año y pico extraordinario, con profesionales y personas que siempre tendré presente”.

Gestión plantilla

“Es lo más difícil gestionar jugadores que quedan sin minutos. todos los findes de semana tengo que dejar gente sin jugar que se lo merecen. Por trabajo, por calidad, porque tienen nivel, pero que no lo pueden hacer. Voy a tener lidiar con ello porque para eso tenemos una plantilla competitiva. Va a haber momentos en los que haya jugadores importantes que no jueguen”.

Sobre Masca

“Le estoy utilizando más por fuera por la verticalidad que tiene, va muy bien a los espacios. Alemao y Paraschiv son más referencia. Masca igual se siente más cómodo en punta, pero nos viene bien dando profundidad por fuera. En cualquier momento puede jugar arriba, es su posición”.

Sobre Fede Viñas

“Está a punto de llegar. Tengo muchas ganas, las expectativas son muy altas. Es un grandísimo jugador. Ojalá esté pronto”.

Sobre el Levante

“Los conozco bastante bien y tiene mucho talento. Mucho desequilibrio y mucho último pase. Son muy peligrosos. Están ahí porque se lo han ganado. Son un equipo muy goleador. A la vez que marcan y sin efectivos, permiten que les hagas ocasiones y tengas tus momentos. El partido dependerá de estar acertados para poder hacerles daño”.

¿Fuera de casa Cazorla?

“Lo he valorado en otros momentos porque venía sin pretemporada. Tiene que ir cogiendo ritmo y que se encuentre al 100% para que no tenga lesiones. El objetivo es que dé un rendimiento alto y no tenga ningún tipo de lesión. Valoramos rotar pero le veo entrenar y hablo con él y lo veo al 100%. Si tiene que jugar jugará”.

Sobre Cazorla

“Se trata bien solo, tiene mucha experiencia y se conoce mejor que nadie. El año que coincidimos dio un rendimiento altísimo y este año está yendo a más y se encuentra bien. Por eso digo que no depende de fuera o casa si no de cómo se encuentra”.

Sobre Carlos Álvarez, del Levante

“Está muy bien. A un nivel altísimo. Ha empezado muy bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrenarlo el año pasado, le conocemos bien y tiene calidad suficiente para marcar diferencias en un partido y eso en Segunda es difícil de encontrar”.

Mejor posición de Ilias

“Cuando tienes un jugador como Ilias y con esa inteligencia táctica puede jugar en cualquier lado. Interpreta muy bien el juego, aprovecha muy bien lord espacios en el rival. Hizo de los mejores partidos que recuerdo de un extremo. Estuvo en todas las acciones. Cuando participó fue muy desequilibrante y también fue ganador de duelos en defensa. Me da garantías donde juegue. Va en función del colectivo, del resto de compañeros que jueguen”.

Próximo mes de competición

“Es bonito. Es una ventaja por la plantilla que tenemos, habrá minutos para todos. Van a ir cogiendo ritmo. Utilizaremos la Copa para intentar llegar lo más lejos posible y participen jugadores que vienen participando menos”.