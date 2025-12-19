COPE
Brian Olivan, un fichaje 'para ilusionar' al Sporting: "Es un jugador de máxima fiabilidad"

Analizamos en COPE Asturias el perfil del nuevo lateral izquierdo rojiblanco, con Quique Iglesias (COPE Barcelona)

El perfil de Brian Olivan, con Quique Iglesias
El perfil de Brian Olivan, con Quique Iglesias

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura5:01 min escucha

