Borja Sánchez en su regreso: "No tenía pensado volver, pero el Oviedo es mi debilidad"

Borja Sánchez compareció ante los medios de comunicación tras hacerse oficial su regreso al Real Oviedo. El cantarano azul, que entrenó en la mañana de este lunes en El Requexón con el resto de sus compañeros, analizó su vuelta al Carlos Tartiere después de una corta etapa en México.





Regreso. "Todo surge en navidades. No tenía pensado volver. Tenía pensado seguir demostrando allí, pero cuando me lo proponen todo empieza a coger forma y todos saben que el Oviedo es mi debilidad. Estoy encantado de estar aquí".

Ilusión con el playoff tras su vuelta. "Sobra hablar de nombres a título individual. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para conseguir los objetivos".

¿Disponible para el inicio de la segunda vuelta? "El parón en México llegó un poco más tarde. Creo que voy a estar disponible para el sábado".

Lo que se ha encontrado. "Da gusto. El ambiente en el vestuario es increíble. Eso ayuda mucho al bienestar, en el día a día, la forma de trabajar es magnífica".





¿Cómo recuerda su salida en verano? "No fue fácil. La situación que había aquí se volvió complicada. Me vino muy bien a nivel personal y creo que he podido crecer como jugador y como persona y lo quiero poner al servicio del equipo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ambiente en torno al equipo. "Por el cambio horario me pilló entrenando algún partido, pero he visto todo lo que he podido. Estamos a punto de batir récord de abonados, hay una gran comunión con la afición".

Conversación con Carrión. "Es un momento para sumar todos. Tenemos partidos en casa muy importantes y quiero sumar en varias posiciones, ayudar en todo lo que pueda".

¿Posición ideal? "No he hablado con él de eso, pero me puedo adaptar a varias posiciones. En función de los partidos puedo variar de posición".

Plantilla. "Hay perfiles y jugadores muy buenos en el equipo. Vamos a ser importantes todos. Cardero acaba de salir cedido y viene de marcar un gol en Villarreal. El nivel es muy alto".

Santi Cazorla. "Qué voy a decir de Santi como jugador y como persona. Tenerle en el vestuario es alucinante. Es una figura muy importante y que nos va a ayudar mucho dentro del vestuario".

Regreso al Tartiere. "Con ganas, con muchas ganas. Voy a estar disponible para el sábado, para estar con el equipo. Nervios por la vuelta, ojalá sea con victoria y conseguir tres puntos que son importantes".