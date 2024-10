Babin cumple 38 años en su 'prime': "Quiero ser entrenador en el futuro y soy feliz en Asturias"

Jean Sylvain Babin acaba de cumplir 38 años y los ha celebrado en Deportes COPE Asturias. El actual jugador del Real Avilés, con 170 partidos con la camiseta del Real Sporting, repasó su momento actual tras regresar a Asturias.

UNA NUEVA AVENTURA EN AVILÉS

Explicó como se fraguó su llegada al Suárez Puerta para convertirse en uno de los fichajes del verano en el Avilés. "Esperé la oferta de renovación del Alcorcón junto a los otros tres capitanes, pero esa oferta nunca llegó. Me comunicaron que no seguía el 1 de julio y mis planes era seguir en Madrid, pero mi segunda opción era Asturias. Diego Baeza, presidente del Avilés, es muy amigo de Pichu Cuéllar y Miguel Linares, director deportivo, es muy amigo de Javi Lara, excompañero en el Alcorcón".

Vuelve a Asturias, donde siempre ha manifestado ser muy feliz y sentirse muy arropado por los suyos. "En Asturias soy feliz. Tengo a mis amigos de Gijón y San Esteban de Pravia cerca. No he tenido tiempo de adaptación porque no me ha hecho falta".

Sobre Javi Rozada, su nuevo entrenador, Babin destaca varias cosas que le gustaría tener a él en el futuro. "Rozada es un tipo exigente, con carácter. Me gusta lo que propone como entrenador y aprendo de él cada día porque, en algún momento, quiero ser entrenador en el futuro. Estoy de segundo entrenador del juvenil B de Liga Nacional del Real Avilés y en enero vuelvo a las clases".

NO PIERDE DE VISTA A 'SU' SPORTING

Babin sigue de cerca al Sporting, en una temporada que vuelve a ser ilusionante para los rojiblancos tras quedarse cerca del ascenso en la 2023/24. "He ido a El Molinón contra el Levante y contra el Eldense, los peores partidos (risas). El equipo ha hecho muchos fichajes y tienen entrenador nuevo. Todo eso hay que ensamblarlo y ahora las cosas van mejor: en puesto de playoff y aún con margen de mejora. Estoy contento por ellos".

El ex defensa del conjunto rojiblanco valora positivamente la plantilla de esta temporada. "Veo un equipo muy fuerte, vertical, con personalidad y carácter. Me está sorprendiendo bastante Dubasin, comparando con su año en Oviedo. Me están gustando bastante Guille Rosas y Nacho Méndez. También hay que resaltar la aportación de Pablo García, que tiene la 'peor' competencia de la plantilla con Cote".

De Rubén Albés, al que se enfrentó varias veces como rival, valora varias cosas. "Me gusta lo que propone y lo veo muy preparado para un sitio como el Sporting", finaliza.