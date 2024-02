El Ayuntamiento de Gijón da por cerrado el tema del Mundial 2030: "No hay mucho más que hablar"

El Mundial 2030 sigue escribiendo capítulos, a pesar de la negativa del Ayuntamiento de Gijón a firmar el acuerdo con la FIFA para albergar la cita mundialista. Tras la explicación de Carmen Moriyón el pasado viernes y el apoyo de OTEA al consistorio, el protagonista este martes ha sido, de nuevo, Jesús Martínez Salvador.

Sin avances con el Sporting por el Mundial

El portavoz del gobierno municipal ha revelado que no ha habido contactos con el Real Sporting tras la comunicación del Ayuntamiento de que no firmaría el acuerdo con la FIFA.

"No hemos tenido ninguna noticia nueva ni ninguna propuesta de nadie. El supuesto nuevo estadio tendría una necesidad de inversión superior al Plan de Vías. No hemos tenido el apoyo que han tenido otras ciudades para construir el nuevo estadio. Por nuestra parte no hay mucho más que hablar", ha dicho Martínez Salvador en respuesta a cómo ha evolucionado la situación tras la reunión del pasado jueves entre las partes en El Molinón.

