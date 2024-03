Avilés, sin noticias del Mundial 2030: "Estamos olvidados y expectantes"

La candidatura de Asturias al Mundial 2030 atraviesa un momento delicado, aunque la modificación de la fecha límite por parte de la RFEF para trasladar el acuerdo con la FIFA ha aplazado el punto y final de la historia. Sin embargo, hay varios cabos sueltos a solucionar hasta que en verano se decidan las sedes de España a la cita mundialista. La candidatura de El Molinón aún no cuenta con un plan de financiación, tampoco ha firmado el acuerdo con la FIFA y sigue sin definir las subsedes.

Avilés, sin noticias de su papel en el Mundial 2030

Una de las subsedes sería Avilés. La FIFA exige una serie de instalaciones deportivas y plazas hoteleras que aportarían Oviedo y Avilés, para complementar el papel de Gijón como sede. Diego Baeza, presidente del Real Avilés, ha explicado en Deportes COPE Asturias el desconocimiento que tienen sobre el proyecto.





¿En qué punto está Avilés como posible subsede del Mundial? "Estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo. Jugaremos nuestro papel si llega el Mundial a Asturias. Somos tan importantes como Oviedo para ser subsede porque son exigencias de la FIFA".

Qué aportaría Avilés. Una ciudad deportiva de primer nivel y el estadio Román Suárez Puerta. Nuestra misión es dar soporte a las selecciones que vengan. Con la nueva ciudad deportiva nos vamos a poner en el primer nivel. Hay plazas hoteleras en Avilés que cumplirían con las exigencias de la FIFA

¿No ha habido ninguna reunión con Avilés? "No, no la ha habido. No participamos en las mesas redondas. Hasta que no tengan algo más concreto no nos requerirán, imagino".

Cuando se reunieron Sporting y Oviedo con la RFEF, ¿no pensasteis en que deberíais estar ahí? "Sí, lo piensas, pero como no lideras el proyecto te tienes que quedar en un segundo plano y esperar a que tiren de ti. Si no se hace, no pasa nada. Lo asumimos porque sabemos que van a ser necesarios. La Ciudad Deportiva va a ser y más pronto que tarde".

¿Os sentís olvidados? "Estamos olvidados y expectantes".

¿Crees que saldrá el mundial en Asturias? "No tengo información. Te mentiría si te dijese otra cosa. No tengo información de ningún tipo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es extraño que falten tantos cabos sueltos. Financiación, acuerdo con la FIFA, subsedes... "En casa ajena no me meto. Sé que tenemos que ser pieza importante y entiendo que si avanzan más con el Ayuntamiento de Gijón abrirán el campo de mira y se sentarán con nosotros. He hablado con David Guerra y la he hecho extensiva mi propuesta, pero hasta ahí. Estarán focalizando el esfuerzo para ser candidatos oficiales y luego veremos. Yo me ofrecí a que contasen con nuestro apoyo, pero lo que es en relaciones con el proyecto no tengo nada que ver".

Ciudad deportiva del Real Avilés. ¿En qué punto está? "Hemos presentado la oferta. Es un concurso público de una dotación de metros que hay en Corvera. Acto seguido nos pondremos con la licencia y en un plazo de tres o cuatro meses...

¿Todos los trámites administrativos están al día? "Sí, tenemos una relación de trabajo muy cercana. El alcalde de Corvera ha puesto todos los medios para ser muy ágiles. Ha hecho un cambio de plano urbanístico en diez meses cuando lo normal es año y medio o dos años. Ha salido el concurso público y nosotros nos presentamos, entendiendo que nos lo podemos llevar. Puede ir cualquier persona y quedarse con los terrenos, pero para el uso que va a ser creemos que tenemos muchas posibilidades. Una vez nos lo den, la idea es en verano estar 'metiendo la pala'.

¿Cuánto cuesta y quién paga la ciudad deportiva? "El último presupuesto es en torno a los 18 millones de euros. Ya tenemos plan de financiación. Hemos firmado con un fondo español, nacional, hace tres meses. Tienen la sede en Cataluña. Todos los equipos de Primera y Segunda tienen Fondo CVC, el mío se llama de otra manera y entran también conmigo en este negocio".

¿Cómo va la renovación del convenio para el estadio? "Estamos en la fase de la negociación de la deuda. Estamos liquidándola y faltan unos 72.000 euros, un 10% de lo que había. Llevamos mucho dinero invertido y además asumimos todos los gastos del club, nosotros no tenemos subvenciones de la televisión como Primera y Segunda. Tenemos la estructura de un club profesional y estamos en el mejor momento del club de la historia".

La clave es el ascenso y el equipo está reaccionando. "Estamos a tiro de piedra de meternos en el playoff y esperamos meternos porque con esta plantilla, este estadio... somos peligrosos".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A DIEGO BAEZA EN COPE ASTURIAS