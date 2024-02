Así vivimos en Tiempo de Juego la polémica del derbi asturiano: "Vaya atraquito"

La resaca del derbi ha venido con polémica. Después de las dos acciones polémicas en el área del Sporting durante la segunda parte, mucho se está hablando de la labor arbitral y de la Sala VOR. También se habló en 'Tiempo de Juego', durante la retransmisión del partido.

Las jugadas polémicas

En cuanto a la primera acción, tanto Paco González como Pedro Martín estaban de acuerdo en el veredicto. El director de 'Tiempo de Juego' cree que la acción fue penalti: "Es dentro. Se está saliendo del área y es una tontería desde el punto de vista defensivo... Le engancha dentro claramente". Paco señaló hacia la sala VOR: "Vaya atraquito. ¡Cómo lo han podido sacar fuera! El del VAR es al que le echo la culpa". Pedrito Martín también lo vio como penalti: "Yo creo que es dentro". Fue Manolo Lama el que quiso ponerle piquilla al asunto: "Me dice Juanma que es claramente fuera" comentó entre risas de todos.

En la segunda acción no hubo tanta claridad para Paco González, lo que le hace pensar que quizá el árbitro del VAR tenía la acción anterior en la cabeza: "Pues este para mí da pie, pero también balón. El otro era un penalti increíble. Para mí se tira Paulino. Contacto había. Que le llamen para este y no le llamen para el otro... Le han debido llamar al del VAR y decirle, ¡pero cómo no has avisado del primero!". A lo que le respondía Poli Rincón: "Ha querido compensar el del VAR".

ESCUCHA LA REACCIÓN DE PACO GONZÁLEZ, MANOLO LAMA Y PEDRO MARTÍN SOBRE LA POLÉMICA EN EL DERBI ASTURIANO