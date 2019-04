Anquela: "Doy las gracias al Oviedo por estos dos años"

"Doy las gracias al Real Oviedo por darme estos dos años, por permitirme estar donde yo quería, y poder disfrutar; me llevo el cariño de mucha gente, del paisano de la calle, he hecho muchos amigos más allá del fútbol". Así se despide Juan Antonio Anquela del Real Oviedo.

Sobre su salida, el entrenador ha querido explicar lo que ocurrió ayer: "Sí quiero aclarar que no es de mutuo acuerdo, me dicen que me voy y ya. Yo no iba a dejar nunca esta nave". Anquela reconoce que se jugó su puesto en varias fases de la temporada. "Ya me aguantaron bastante..., hubo otros momentos complicados".