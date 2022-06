Ana González: "El Molinón no se vende"

En su tercer aniversario como alcaldesa de Gijón, Ana González ha hablado sobre las negociaciones entre el Grupo Orlegi y la familia Fernández por el paquete accionarial del Real Sporting.

Sobre El Molinón, de titularidad municipal, González ha recordado que "no está en nuestra cabeza vender El Molinón, lo digo con total rotundidad", evitando así especulaciones sobre posibles intenciones inmobiliarias. "Si cambia la propiedad del club o las condiciones del acuerdo, el Ayuntamiento tendrá que mirar la nueva situación. Hay vocación de caminar de manera conjunta. Nunca se ha hablado de la venta de El Molinón y menos si alguien relacionado con el mundo de la construcción piense en comprar el Sporting. No entra en la variable de la compra del Sporting".

Además, la alcaldesa confiesa no saber nada sobre el resultado final de las negociaciones y afirma respetar el proceso. "Mantenemos un diálogo muy fluído con el Sproting, pero no sabía que era una opción que se venidera el club. Es una acción de un club privado que el Ayuntamiento respeta y observa. No tenemos ni voz ni voto. Lo que es importante es que el Sporting es de Gijón y hace Gijón", ha dicho.