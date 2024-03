Álvaro Bustos busca un nuevo ascenso en Huelva: "La afición del Recre es similar a la de Gijón"

La historia como futbolista de Álvaro Bustos nace en Mareo, en la cantera del Real Sporting de Gijón. El gijonés debutó en el primer equipo en Copa del Rey, frente al Real Valladolid, con apenas 19 años. Fue su único partido con el equipo de su ciudad.

A partir de ahí, Bustos pasó por diferentes clubes, casi siempre en la categoría de bronce del fútbol español. Ha conseguido un total de tres ascensos a Segunda División con Mallorca, Racing de Santander y Alcorcón.





Álvaro Bustos, en Deportes COPE Asturias

En el conjunto alfarero, próximo rival del Sporting en LaLiga Hypermotion, Álvaro Bustos tuvo su última experiencia antes de recalar en el Recreativo de Huelva. El futbolista asturiano ha contado en Deportes COPE Asturias su triste final en Santo Domingo y su felicidad por reclara en el 'Decano' del fútbol español, con la ciudad llena de ilusión por regresar al fútbol profesional.

Rescisión en Alcorcón y llegada a Huelva. "Llegué hace menos de un mes y muy bien, la verdad. Me rescindieron el 30 de enero en el Alcorcón, de forma unilateral. No me lo esperaba después de ascender. Fue bastante feo, la verdad. Después de ascender y ser importante no me esperaba esto".

El Recreativo, un histórico ilusionado con el fútbol profesional. "No era fácil porque cuando un día 30 te quedas sin equipo puede que no encuentres un destino que te guste después. Tuve la suerte de venir al Recreativo y me he encontrado a la gente muy ilusionada. Con lo que ha sufrido este club, verte a las puertas del playoff de ascenso a Segunda División es increíble para la gente. La afición aquí es similar a lo que hay en Gijón".

Contando con los primeros minutos. "Voy entrando poco a poco, llevo un mes aquí y he jugado un partido como titular. Estoy contento".

El Sporting. "La primera parte de la temporada los vi muy bien. En Santo Domingo, en la ida contra el Alcorcón, pude participar y vi un grandísimo equipo. La racha de ahora no es la mejor, pero lo importante viene ahora: hay que ser fuertes y no caer de ahí. Hubo una época que pensé que era el mejor equipo de la categoría, pero ahora... El fútbol son rachas y si llega a final de temporada luchando el ascenso, El Molinón puede ser clave".

Sporting-Alcorcón. "En Alcorcón he dejado grandes amigos después del ascenso del año pasado, pero soy del Sporting desde pequeño. Que pase lo que tenga pasar".

