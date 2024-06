Alemao, centrado en el playoff: "Tenemos que trabajar para ganar y no depender de los árbitros"

El Real Oviedo regresó este martes a los entrenamientos en El Requexón preparando el partido del sábado (18:30 horas) frente a la SD Eibar. Viti y Colombatto no estuvieron en la sesión con el resto de sus compañeros por diferentes molestias. Tampoco Víctor Camarasa, con permiso del club.





Declaraciones de Alemao

Antes del entrenamiento, Alemao compareció ante los medios de comunicación en la previa de la ida del playoff ante el Eibar.

Cómo lo vivió. “Fue una locura. Peleamos para ganar desde el principio, nos remontaron y en el descanso tuvimos una charla. En la segunda se notó que estuvimos mejor y que podíamos remontar. Empatamos pero nos volvieron a marcar. El banquillo todo el rato nos decía lo que iba pasando en otros partidos. Al final conseguimos meternos. Hicimos méritos para meternos”.

Últimos minutos. “Estábamos bien en la segunda parte y yo sentía que íbamos a remontar. Estaba con la cabeza al partido. Sí que recuerdo que pregunté a Duba cómo iba el Sporting porque no sabía nada y me dijo que iba ganando. Ahí empecé a pensar en el partido. Y cuando me quitaron ya me enteré que estábamos dentro aunque seguíamos peleando para ganar. Fueron momentos de tensión”.

Recibimiento en el Tartiere. “Me encanta lo que hace la gente aquí de ir a la calle con el humo azul, desde el hotel. Nos da fuerza. En Brasil hacen también las calles de fuego y viví momentos así en fases importantes. Me encanta mirar que en todos los partidos la gente nos da fuerza y poniendo ganas de estar todo el partido estos recibimientos”

Tres partidos contra el Eibar en diez días. “Va a ser muy diferente. Todo va a depender de cómo afrontemos el partido. Hablo con mis compañeros que ya jugaron Play Off y dicen que es otro campeonato. Tenemos que prepararnos mentalmente para estar fuertes. Van a ser partido de detalles. Habrá que estar muy concentrado”.

¿Cómo se afronta? “Iremos a ganar. La mentalidad ya es esa porque desde que llegó Carrión siempre vamos a ganar. La mentalidad ya está. Tenemos que ir a ganar”.

¿Cómo llega al Play Off? “Me veo adaptado ya desde hace muchas jornadas. Me siento muy bien con la plantilla y con todos aquí. Vengo buscando mejorar. Es lo que toca, trabajar para mejorar lo que necesita el equipo”.

Única referencia arriba y tramos con otro delantero. “Con Masca también en algunos ratos vamos juntos arriba y hacemos dos delanteros. Ayuda mucho. Cuando somos dos, como es una categoría con defensas muy fuertes, dividimos a los centrales. Te da más espacio y posibilidades. Por ejemplo Bastón remató varias el otro día. Da más posibilidades de hacer goles con dos delanteros. Aunque depende también del adversario. Iban ganando y se meten atrás. El mister sabrá lo que mejor podemos hacer”.

Mejorar haber encajado cuatro goles. “Fue raro. Hablaba en el desayuno con Bastón y Seoane. Cuando empatamos estábamos más tranquilos porque el Racing perdía. Seguimos para meter el 2-3, pero la contra fue rara. Estábamos con el posible penalti de Luengo. Luego fuimos arriba de nuevo y en un fuera de juego muy justo hicieron el 4-2. Pasó en una última jornada que podía pasar de todo. Estábamos con tensión para ganar y para entrar en Play Off. Es difícil de valorar”.

Polémica arbitral. “El penalti de Paulino fue complicado. El de Luengo es poco para penalti. Hay algunas decisiones que pueden interpretar mal. O que son de su interpretación. Tenemos que trabajar para los tres puntos y no depender de esas decisiones”.