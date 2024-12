Albés no cree que el equipo esté pasando un bache: "Estamos mejor de lo que puede parecer"

El Sporting ya tiene la oportunidad de levantarse este miércoles en Anduva ante el Mirandés. Albés no podrá contar con Guille Rosas por sanción, pero recupera a un hombre clave, como es en la portería Rubén Yáñez. Campuzano finalmente entra también en la convocatoria.

Explicación dos últimas derrotas

“Vuelvo a repetir que son dos partidos comletamente diferentes. En Cartagena no estuvimos bien desde lo futbolístico y desde la mentalidad. Contra el Racing de Ferrol sí. Lo poco que concedimos no fueron situaciones claras, hay algún error, pero fuimos mejores en lo colectivo. Sé que es difícil de entender que un partido se pierda 1-3 siendo mejores en lo colectivo, pero es el análisis que he hecho. Más allá de pequeños detalles”.

¿Cómo está Campuzano?

“Bien, en principio no hay lesión. Ha hecho la sesión completa y a partir de ahí pensaremos cómo utilizarlo mejor. El once todavía no está decidido”.

¿Qué partido espera?

“La revelación. Por cómo está haciendo las cosas, jugadores que han pegado un 'boom'... Es un partido exigente, difícil... Vamos a tener que mostrar una versión realmente competitiva por nuestra parte y entender donde hacerles daño por las grietas que pueden tener. Y minimizarles el potencial ofensivo. Si hay un rival o un campo con muchísima exigencia es Anduva. Vamos con la esperanza de que estamos mejor de lo que puede parecer. Con la creencia de que podemos sacar un buen resultado de Anduva”.

¿Los últimos partidos son problema de intensidad?

“Hay tres o cuatro equipos que probablemente tengan un nivel superior y el resto hay un grupo de equipos similares, con virtudes y defectos y un poco mejores o peores desde las plantillas. Estar finos en duelos nos convierte en un magnífico equipo. Nadie me va a hacer creer que el otro día estuvimos mal. Es fútbol. El rival se puede plantar en tu portería alguna vez. Tuvo un nivel de acierto muy grande. El equipo estuvo bien como plan, como energía. No quiero que me lo hagan creer. Y no quiero que los futbolistas lo crean. Que no nos hagan creer que estamos peor de lo que estamos. No es así. Otra cosa es el resultado. Nos ha fastidiado, pero no tiene nada que ver lo que pasó contra el Racing de Ferrol con lo que pasó en Cartagena.

¿Sería un estímulo irse a Navidad en Play Off?

“Sería precioso. Significaría que hemos hecho una primera vuelta de nivel. Pero todo pasa por traernos los puntos de Anduva y luego también ante el Málaga. Pero tenemos que pensar en el partido de mañana”.

Diego Sánchez

“Intentaremos contar con él para el Málaga. Vamos a medir los riesgos. En Anduva no estará y veremos para el sábado”.

Sobre su futuro y una renovación

“Yo soy de acabar las temporadas, pero no es algo que ahora mismo tenga en la cabeza. Si el club quiere sentarse con nosotros será porque valora su trabajo y nos sentaríamos. No digo ni que sí ni que no a ninguna situación. Pero ahora mismo yo soy el menos importante así que nos centramos en los partidos”.

Valoración de la primera vuetla

“EstAmos con opciones de todo, que es lo que se busca. Cuando acabe la primEra vuelta veremos si con más o menos opciones. Por eso tenemos que poner toda la energía en estos dos partidos, empezando por el de mañana, que es muy atractivo y exigente”.

Aspecto mental

“Tengo mucha creencia en los jugadores. Podemos tambalearnos pero no hundirnos. Buscamos volver a levantarnos lo antes posible. Y esta es la primera oportunidad, casi sin descanso ni sin poder prepararlo, pero con todo lo construido hasta ahora. Yo sí creo en mi plantilla y en la mentalidad de mi plantilla. Cometeremos errores y tendremos aprendizajes, pero creo mucho en ellos”.

Sobre el Mirandés

“Uno de los equipos con mayor energía de la Liga, una organización defensiva especilmente fuerte, buenos contrataques, capacidad de ataque directo... Cuando pasan tantas jornadas y están en la prte en la que están merecen todos los respetos. Hacen muchísimas cosas bien, con futbolistas que desequilibran. Está a un nivel muy top”.