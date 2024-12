Albés cree que la derrota fue excesivo castigo: "Hay veces que el equipo genera volumen suficiente y se escapa"

Valoración del partido

“Fue un partido igualado. Nosotros estábamos más cerca del gol pero ellos acertaron antes y ya se cerró el partido”.

Titularidad de Campuzano y pareja de centrales

“Campuzano se veía para jugar y él ha tomado la decisión. Nos ha dado minutos de calidad. Los centrales no son centrales del B, son del Sporting. Y han dado un nivel bastante bueno”

¿Qué le faltó al equipo?

“Caer menos veces en fuera de juego. Algunas acciones nos plantamos en ocasiones claras y otras por el canto de un duro. Con el VAR lo sabríamos mejor. Y luego hubo otras en las que sí estuvimos mal. Todos nuestros desajustes llegaron por el mismo lado”.

¿Qué ha visto positivo?

“Positivo me quedo con jugadores con menos minutos que han mostrado un buen nivel y han dado la cara. Hemos competido de tú a tú con mejores ocasiones nuestras. Me voy enfadado porque no me gusta nada perder. Puedes perder si eres peor y el rival te pasa por encima. Y hay otras veces que el equipo se entrega y genera volumen suficiente y se nos escapa”.

¿Tardanza a la hora de hacer los cambios?

“Para mí han estado mejor los que han iniciado que los que han salido del banquillo. Todos”

Mensaje a la afición

“Que gracias de nuevo. El lunes tendremos otra batalla y esperamos que nos sigan empujando en El Molinón a la vuelta”.

Planteamiento del Racing

“No conozco a ningún entrenador que no quiera pasar en Copa. Pueden contar las películas que quieran. Medirán los riesgos... pero el mayor respeto es querer pasar. Uno quiere ganar todos los partidos que juega. Nos vamos con los deberes hechos pero con la frustración de no haber podido marcar antes y pasar"

Estado del césped

“Ha condicionado muchísimo pero para los dos equipos”.

Sobre Caicedo

“Lo veo mejorando, dando pasos adelante. Otero hoy no lo ha metido, esto va de seguir insistiendo”.

Impacto de la derrota

“Una derrota siempre perjudica, pero el lunes es otro partido. Intentaremos afrontarlo de la mejor manera posible. Intentando agarrarnos a las sensaciones del último partido en casa más que a este”.