El Oviedo permanece "alerta" y no da por cerrado el mercado de fichajes

En la presentación de Haissem Hassan como nuevo jugador del Real Oviedo, Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo, analizaron el mercado de fichajes a falta de menos de tres semanas para el cierre.

¿Qué queda en cuanto al mercado? "Ahora mismo tenemos la plantilla equilibrada en cuanto a jugadores y perfiles. Estamos contentos y hemos ido cerrando las cosas que nos iban a dar unos perfiles muy claros y mejora. Ahora estaremos alerta a lo que haya para salir y para entrar. El míster tendrá ya que empezar a tomar decisiones en cuanto al once y los jugadores trabajar para ser titulares".

¿Se trabaja en renovaciones? "Hay varios jugadores importantes que acaban contrato. Ahora estamos centrados en acabar el mercado y cuando vaya acabando iremos hablando con esos jugadores que acaban contrato".

Homenchenko."Tiene mucho potencial, es joven todavía. Hablando con él y viendo las incorporaciones, tenía inquietud de minutos. Hemos hablado con Peñarol, se anunciará pronto para rescindir la cesión y que salga del club. Es jugador de Peñarol y está aquí cedido con una opción de compra del grupo. Pero los derechos los sigue teniendo Peñarol y estamos hablando para tratar de romper esa cesión y que pueda seguir creciendo y teniendo minutos".

¿En el apartado de bajas está claro que tienen que salir algunos jugadores? "Por tema de límite salarial estamos bien, más o menos equilibrados. No es cuestión de límite, es cuestión de que habrá jugadores con más o menos espacio o que se vean o no. No tenemos planteamiento de que tengan que salir sí o sí, pero hay jugadores que son propiedad del club y que nos interesa que no se devalúen y que tengan participación".

¿Movimientos en la delantera? "Estamos muy atentos y si hay algo que nos mejore, pelearemos por incorporarlo".

¿El Oviedo podrá contar con todos los nuevos para el sábado? "El panorama es tener inscritos a todos los disponibles para el partido. Para eso trabajamos para maximizar los ingresos de última hora".

¿Qué habéis visto en Hassan? "La venta de Bretones nos dio la oportunidad de tener más empuje en el mercado. Roberto empujaba esas operaciones de jugadores jóvenes que puedan dar retorno. Hassan tiene uno contra uno, velocidad y desborde y eso en el fútbol de hoy vale dinero. Tiene 21 años y puede crecer y ser importante en el club y en algún momento salir. Esos extremos se han ido acabando y cuesta encontrarlos. Fuimos con convicción a por él".

¿El centro de la defensa está cerrado? "No damos por cerrada ninguna posición. Pero sí tenemos muy claro dnde están las prioridades. Si todo va normal tenemos tres muy buenos centrales, chicos en la cantera y gente en el medio que puede ayudar. Eso no quita que el 31 de agosto pueda aparecer alguna oportunidad muy buena para el Oviedo o para el grupo. Si eso sucede lo valoraremos. Pero estamos tranquilos".