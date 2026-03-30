La afición del Sporting le planta cara al Grupo Orlegi: "Antes de cambiar el modelo, que creen que es exitoso, venden el club"

La masiva protesta de la afición del Real Sporting en el último partido en El Molinón, donde más de la mitad de los abonados no acudieron como señal de protesta, ha supuesto un punto de inflexión en la relación entre la grada y el Grupo Orlegi. El 'Tiempo de Opinión Sporting' de Deportes COPE Asturias coincide en que es un mensaje claro de la afición, que ha dicho "hasta aquí hemos llegado". Este movimiento no se debe únicamente al precio del 'Día del Club', sino a un cúmulo de decisiones que han agotado la paciencia de los sportinguistas.

Un malestar que va más allá del césped

El descontento actual es la suma de muchos factores. Según los analistas, la afición percibe que "no le gusta lo que está haciendo Orlegi". Entre los motivos se encuentran unos precios de abonos muy caros, la nula relación con las instituciones como el Ayuntamiento de Gijón, propietario de El Molinón y Mareo, y una gestión deportiva errática, con cinco entrenadores en cuatro temporadas y con el equipo estancado en mitad de la tabla en Segunda División tras casi diez años en la categoría.

Esta acumulación de agravios ha provocado que la situación empiece a recordar a la tensa relación que la afición mantenía con la anterior propiedad, la familia Fernández. "Es como un vaso que se va llenando", apuntan, y el hastío es tan grande que la protesta ha sido masiva incluso sin que el equipo esté en un momento deportivamente crítico, lo que demuestra la profundidad del problema.

La respuesta de Orlegi: un discurso vacío

La reacción del club no ha hecho más que aumentar el enfado. La comparecencia del presidente, Pepe Riestra, tras el partido es calificada como la culminación de una gestión comunicativa muy errática. Su discurso, basado en repetir hasta ocho veces la idea de "construir un solo Sporting", es visto como un mensaje vacío y una frase aprendida "en la que no cree". Se critica que apele a la afición como si fuera responsable de la situación, cuando son ellos, la directiva, quienes deben asumir la responsabilidad.

Antes de cambiar el modelo, que creen que es exitoso, venden el club" Pablo Acebo Director

El problema de fondo, según los periodistas, es que el Grupo Orlegi no cree tener la culpa de nada. Consideran que su modelo de gestión es exitoso y que es el entorno, en este caso Gijón y el sportinguismo, el que no lo entiende. Esta misma situación de descontento se repite en sus otros clubes, como el Santos Laguna o el Atlas en México. "Ellos no van a cambiar ese modelo porque es en el que creen", señalan.

El futuro: ¿cambio o venta?

La visión a futuro es pesimista. No se espera que la directiva cambie su forma de actuar, como apostar por una dirección deportiva potente o devolver a Mareo su sentido tradicional. La sensación general es que, a pesar del aviso de la afición, Orlegi mantendrá su postura. "Ellos tienen su modelo, su gente, su grupo, y ya está... con estos bueyes hay que arar", lamenta uno de los analistas.

Por ello, la conclusión es contundente. Aunque el impacto económico de una futura mala campaña de abonados pudiera hacerles reflexionar, la percepción es que el grupo mexicano tomaría una decisión más drástica. "Creo sinceramente que antes venden que cambian su modelo", sentencian.