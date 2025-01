Adriana Lastra pide perdón a la afición del Real Oviedo por el tiempo de espera en el derbi asturiano: "No va a volver a suceder"

Adriana Lastra, Delegada del Gobierno en Asturias, presidió este martes una reunión en Delegación de Gobierno con la presencia de los presidentes de Real Oviedo y Real Sporting, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Ha sido una reunión de unidad con ánimo constructivo", declaró Lastra ante los medios al término del encuentro.

La Delegada del Gobierno explicó el motivo de la reunión dos semanas después del partido. "Es la gran fiesta del fútbol asturiano y lo importante es que las aficiones lo disfruten. Que lleguen con total seguridad, con tiempo, que no haya las colas del último derbi que causaron muchos problemas a los aficionados. Hemos hablado del compromiso de los clubes con el dispositivo de seguridad. Iremos perfeccionando los dispositivos para que no haya colas ni esperas", explicó.

DISCULPAS A LA AFICIÓN DEL REAL OVIEDO

Adriana Lastra pidió disculpas a la afición del Oviedo por los tiempos de espera para entrar al estadio antes del partido y negó que vayan a volver a anteriores dispositivos más restrictivos. "No es cierto que vayamos a volver a anteriores dispositivos donde había dos horas de espera. Queremos mantener el actual dispositivo y pido disculpas a los aficionados del Oviedo por esas colas que tuvieron que sufrir a esas horas de la noche, en pleno invierno. Nadie deseaba eso, ni yo como Delegada, ni la Policía ni los presidentes de los clubes".

Sobre los motivos del fallo en el dispositivo, Adriana Lastra alude a causas arquitectónicas y de tráfico en la capital del Principado. "Un cúmulo de circunstancias. Hubo cuestiones horarias en las que no voy a profundizar, pero no fue buscado. Afectaron cuestiones arquitectónicas y de tráfico. Fue un cúmulo de circunstancias que impidieron que el dispositivo saliera como estaba previsto. Lo que aseguro es que no va a volver a suceder".

De cara al futuro, la Delegación de Gobierno prevé realizar algunos cambios para que no vuelva a suceder lo ocurrido en el último partido. "Ajustar los horarios y buscar alternativas en caso de que surja algún imprevisto. Para la siguiente Junta de Seguridad para el próximo derbi lo iremos ajustando. Existe ánimo por parte de los clubes y de la Delegación de Gobierno de que la noticia sea el buen partido de fútbol y lo bien que lo han pasado los aficionados", remató Adriana Lastra.