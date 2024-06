Acuerdo entre Ayuntamiento y la APARO para viajar a Barcelona: "El ascenso es una necesidad"

Alfredo Canteli, ha recibido esta mañana, en el Ayuntamiento de Oviedo, a representantes de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO).

En esa reunión, el consistorio ha acordado con la APARO facilitar una dotación de 18.000 euros en concepto de ayuda a los autobuses de oviedistas que viajen a Barcelona para la vuelta de la final del playoff de ascenso ante el RCD Espanyol.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, atendió a los medios de comunicación tras la reunión con la APARO.

Importancia del Oviedo en Primera. "Somos conscientes de la enorme importancia que tendría para el Oviedo el ascenso de nuestro equipo. El vicepresidente de las Peñas nos ha pedido ayuda y, estando en el año de la gastronomía, vamos a utilizar estos viajes para promocionar Oviedo como capital gastronómica. La cantidad serán unos 18.000 euros. Espero que la noche del domingo se consolide como una gran noche en Oviedo. Es muy importante para Oviedo y, porq ué no decirlo, muy importante para Asturias. Que sepáis que el Ayuntamiento va a estar ahí".

Autobuses a Barcelona. "Los autobuses irán serigrafiados como capital gastronómica".

Necesidad de ascenso. "Es una necesidad, Oviedo necesita un equipo en Primera División. Estamos en un año muy importante y ojalá se corone con el ascenso del Real Oviedo. Como alcalde me siento orgulloso del equipo que tenemos y de las Peñas. Espero que lo celebremos el domingo por la noche".

Al Oviedo le vale el empate. "No me preocupa el resultado, me preocupa el ascenso. Como si empatamos a dieciocho".

La APARO, agradecida por el apoyo

Jaime Campillo, vicepresidente de la APARO, presente en la reunión, valoró la dotación económica del consistorio.

Ayuda económica. "Nos ayuda bastante. No todo el mundo tiene disponibilidad económica para esto. Ya pasó en Cádiz y solicitamos una ayuda que no es solo para APARO y peñistas, es para todos los oviedistas que se desplacen. Valoramos un precio de 30 euros y una salida a las 10 de la noche del sábado. Habrá entre seis y ocho autobuses".

10.000 peticiones para 600 entradas. "Podrían ser entre 2.500 o 3.000 oviedistas que viajarían si hubiera sitio para todos. Hay gente sin entrada y gente que lo sacó allí. Hay gente que va a estar en el campo distribuida por la grada".

¿Alguna vez has vivido este ambiente? "Quizá el último ascenso a Segunda, pero de aquella no se viajaba como ahora. El ambientazo del otro día creo que no se vio nunca. Un periodista de Barcelona me dijo que ni allí se había visto".

Ambiente en Barcelona. "Ellos estuvieron siempre en Primera. No es lo mismo nuestra ilusión que la suya. Estuvimos en Barcelona y aquello parecía un cementerio. Ellos están temblando, así que el ambiente lo vamos a poner nosotros".

Cuanta gente puede viajar a Barcelona. "Unos 1.500 puede ser que vayan. Y muchos ya tienen entrada".