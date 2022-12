Abelardo: "Hemos vuelto a perder dos puntos, pero he disfrutado con mi equipo"

Abelardo Fernández compareció ante los medios de comunicación tras el empate del Real Sporting (0-0) frente al FC Cartagena en el partido correspondiente a la jornada 20 en LaLiga SmartBank.

Derbi ante el Oviedo.

"No voy a hablar de ese partido, aunque sé que son más que tres puntos en la clasificación y para la afición".

¿Qué sensación te queda tras el empate?

"Hemos perdido dos puntos. Hemos sumado un punto importante. Creo que a nivel defensivo hemos estado casi perfectos, por no decir perfectos. El equipo ha hecho méritos suficientes para haber ganado el partido".

19 disparos a portería del Sporting.

"Meter un gol. En Lugo tiramos dos veces y metimos un gol. Ha habido más partidos en casa en los que nos ha pasado lo mismo. No hay que buscar nada raro, nos está faltando definición. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, mis jugadores se han dejado todo. Han entrado Diego, Jony o Jordan, con Gragera de central. Mariño después de tres partidos en la portería. El equipo lo hace bien y esta vivo. Hemos sumado un punto aunque hemos merecido los tres".

¿Te ha sorprendido el buen nivel físico del equipo?

"Hicimos seis cambios hoy. Para eso está la plantilla. Los que vemos entrenar al equipo todos los días sabemos que, físicamente, el equipo no está mal. En el segundo tiempo hemos sido superiores pero no ha podido ser. Al final ellos tuvieron esa de Ortuño al palo que se nos encogió el corazón en el banquillo".

¿Le pides un delantero a los Reyes Magos?

"No sabemos, no hemos hablado de mercado. Llevamos 20 goles a favor que es una buena cifra. Somos el equipo que más ocasiones generamos de la liga, pero nos está faltando suerte, esos controles orientados que nos facilitan el disparo... Espero que cambie la suerte y, si no cambia, hay que seguir igual".

¿Rotaciones por el derbi? ¿Qué te ha parecido el partido de Carrillo y de Jony?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Las rotaciones no han tenido nada que ver con el derbi, he puesto a los que creía mejores para este partido. Jony viene de mucho tiempo sin jugar y ha estado dentro de su nivel físico, que todavía le falta. Jordan ha estado sobresaliente, ha hecho muy buen partido. Ha dado pausa cuando tocaba. Le he mantenido más tiempo de lo que pensaba porque ha terminado cansado".

Cote, ¿problemas físicos o decisión técnica?

"Decisión técnica. Hay jugadores que por peligrosidad muscular, y Cote suele tener problemas de gemelos, hay que cuidarlos después de tres partidos. Diego ha estado muy bien. Tenemos un lateral izquierdo con una gran proyección".

¿Sigue Gio Zarfino corriendo en el vestuario?

"Sí, es posible que Gio siga corriendo en casa (risas). Es un ejemplo. Es todo pulmón, todo corazón. Engloba lo que es el futbolista que queremos en el Sporting".

José Gragera como central.

"Pienso que Gragera es mejor central que pivote. Es un pensamiento mío. Se lo he dicho a él, pero él no quiere verlo así. Le veo más en esa posición que en el pivote, no me sorprende. Le probé también el año pasado contra el Fuenlabrada. Ve bien el fútbol de cara, maneja el fútbol aéreo y sale muy bien con el balón".

¿Cuanta falta le hace al Sporting recuperar al mejor Djuka?

"Djuka tuvo una clara, pero tuvimos más claras. El problema no es que DJuka no meta goles, es que no estamos teniendo esa fortuna. El jueves ganamos de forma épica con uno menos y todos lo celebramos, hoy hemos jugado mucho mejor y no ganamos. Esto es el fútbol. Me marcho muy contento a casa. Al equipo no le puedo pedir más, firmo tener cuatro o cinco ocasiones en cada partido, Quiero que mi equipo sea así, como hoy".