Abel Serdio, en COPE Asturias tras su bronce olímpico: "Jamás hubiera imaginado conseguir esto"

Con el bronce todavía "pegado al cuello", Abel Serdio ya descansa en Asturias tras uno de sus mejores hitos como profesional. El avilesino consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección española de balonmano. "Estoy muy feliz, nunca pensé que podría conseguir algo así", confiesa Abel en una entrevista con Pablo Acebo en Deportes COPE Asturias, donde ha explicado su experiencia y como ha vivido la cita olímpica, que terminó para él con final feliz.

"Jordi me ha ido metiendo poco a poco y creo que habla bien del trabajo que he hecho. Ya podemos decir que me he asentado con la selección", confiesa el pivote, que resalta el valor de la "normalidad" del vestuario y el hecho de que todos "aman el deporte", con el grupo por encima de las individualidades.





Los Juegos Olímpicos, por dentro

El avilesino relató en COPE como vivió los Juegos Olímpicos como deportista, en la Villa Olímpica. "Juntarnos todos en el mismo sitio, deportistas que vivimos cada uno en una punta del mundo y que en muchas ocasiones lo hacemos en soledad, ha sido muy bonito".

Entre todos los grandes deportistas con los que coincidió, se queda con dos españoles. "El primer día 'cazamos' a Nadal y Alcaraz y nos hicimos una foto con ellos, en España son los deportistas más reconocidos. Es una pasada poder estar ahí con ellos", finaliza.