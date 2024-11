Aarón Escandell sufre por Valencia desde Oviedo: "¿Los políticos? Cada uno quiere sus medallitas, pero es momento de arrimar el hombro"

Aarón Escandell, portero del Real Oviedo, ha concedido una entrevista a Deportes COPE Asturias. Nacido en Carcagente, el guardameta valenciano ve desde la distancia la tragedia que vive su tierra.

Reconoce Escandell que está viviendo momentos duros desde el estallido de la DANA. "Muy jodidos por no poder estar allí. Anoche volvió a sonar la alarma. No le ha pasado nada a nuestros seres queridos, pero sí a nuestra gente y a nuestra tierra. El pueblo se levantará. El pueblo es el único que está levantando esto", relata Escandell en COPE.

El portero del Real Oviedo tiene familiares y amigos colaborando en zonas afectadas como Algemesí. "Lo que se ve en las imágenes es real, pero no muestran ni la mitad de cosas que están pasando. Se quiere transmitir que pasará pronto, pero esto va a dejar huella para siempre en Valencia. Nadie había organizado nada y entre todos están echando una mano", critica.

Como valenciano, Escandell lamenta que los políticos no estén a la altura de la situación y pide unidad para superar los efectos de la DANA. "No entro en derechas o izquierdas, me da igual la política, pero pienso que no es momento para que los políticos sean protagonistas. Es momento de ayudar, de juntarnos todos. Luego ya buscaremos culpables porque ahora es tarde. Cada uno quiere sus medallitas y no es momento de eso, es momento de arrimar el hombro".

laliga sigue adelante a pesar de la tragedia

Muchos entrenadores, jugadores y directivos se han manifestado sobre la decisión de LaLiga de seguir compitiendo a pesar de todo lo que está sucediendo en Valencia. Escandell ha sido muy crítico en Deportes COPE Asturias con la decisión de no suspender la jornada. "Si se suspende la liga en Valencia tenía que haberse suspendido en toda España por luto nacional. Ha sido una gran catástrofe y ha habido muchos muertos. José Castillejo, que fue futbolista en Eldense o La Roda, que jugó conmigo en las categorías inferiores del Valencia, ha fallecido. Tienes gente que ha fallecido y ha perdido vidas sin poder despedirse de su familia".

José Castillejo, ex jugador del Eldense

Cree que son víctimas de la decisión de LaLiga y reconoce que le encantaría estar ayudando a su gente en Valencia en vez de jugando al fútbol. "Había tiempo de sobra para retomar el calendario. Hemos sido marionetas a la hora de jugar este fin de semana, pero no podemos hacer nada porque no tenemos el poder y el mando para tomar este tipo de decisiones".

Por último, quiso agradecer la ayuda de la gente a Valencia tanto desde Asturias como desde todos los puntos de España. "Gracias a la gente en Oviedo que se ha volcado y ha ayudado. Toda esa gente de otros lugares que está ayudando en Valencia, muchas gracias. Espero que esta tragedia no vuelva a suceder", finaliza.