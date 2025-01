La valla de Puente Azud por donde cayó la furgoneta había sido sustituida hace unos meses: "Es una pena no haber aprovechado para poner una en condiciones"

El susto este martes fue tremendo en la Ría de Avilés. Es una zona transitada a esa hora por paseantes en su ruta mañanera. En el agua fue donde acabó la furgoneta Carlos Gutiérrez, que iba de Luanco a Avilés. Se salió de la carretera que pasa por encima del paseo y cayó por esa altura de unos diez metros tras romper la valla de la carretera de Puente Azud. Una valla que el Principado había sustituido hace apenas unos meses, momento en el que no se aprovechó para instalar una de mayor contención. Lo que se hizo fue renovar la antigua, que estaba corroída por el óxido.

Imagen de la barandilla antigua, antes de ser repuesta por una similar pero renovada

La nueva no frenó tampoco la caída de la furgoneta, como explica en COPE Avilés su conductor: "Esa valla debe ser de papel, no vale para nada. El golpe fue muy pequeño porque iba muy despacio". Y es que voces de expertos apuntan a que en ese punto debería haber una valla que contenga más los posibles impactos.

ALTA DENSIDAD DE TRÁFICO

Esa vía tiene una alta densidad de tráfico, entre los vehículos que circulan hacia Luanco y también los que diariamente van hacia el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). Por ello desde el propio PEPA se reclama que se instale una que dé una mayor protección. Es la petición que hace en COPE Avilés el presidente de la entidad de conservación del PEPA, Manuel González Vila: “Hace poco se cambió la valla... Es una pena no haber aprovechado para poner una en condiciones. No es la entrada principal para el PEPA, pero sí es una vía por la que circulan muchos vehículos diariamente. Sobre todo furgonetas y camiones de tamaño medio. Es un riesgo y ha pasado lo que ha pasado”.

El paseo de la Ría de Avilés



Afortunadamente ha quedado en un susto, ya que Carlos Gutiérrez apenas ha sufrido unos rasguños. Fue él mismo el que rompió la luna para salir del vehículo y ayudado por los bomberos pudo salir del agua. Así recuerda el momento del accidente: “Iba en dirección a Avilés y estaban en obras en el carril izquierdo. Me arrimé un poco a la derecha y entre la acera y la carretera hay una canaleta. Se me metió una rueda ahí, me quedó la dirección trabada y ya salió para dónde le dio la gana. Cuando me di cuenta ya estaba por el aire”.