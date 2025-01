La mofa de un alumno de Avilés por lo que descubre entre los apuntes de su profesor: "Año a año"

Si vives con alguien que esté en edad escolar o que esté en la universidad, sabrás que esta etapa de vuelta de las vacaciones de Navidad es especialmente estresante. Y no solo porque toque volver a la rutina sin ningún festivo a la vista, sino porque es época de exámenes.

Ahora es el momento de demostrar todo lo que han estudiado y aprendido en el primer trimestre y, por tanto, de rendir exámenes que les den la nota y valoren el camino recorrido en los tres primeros meses del curso. Sin embargo, no suele ser una época nada positiva para ellos, ya que han tenido que estudiar durante la Navidad.

Y eso supone, por supuesto, haberse perdido parte de las vacaciones para centrarte en el estudio, lo que, sobre todo, cuesta mucho más. Por eso, muchas de las peores notas de los estudiantes llegan en esta etapa. Y justo después de esos exámenes y las pertinentes recuperaciones (si es que se ha llegado a suspender), llegan nuevas asignaturas y nuevo temario al que prestar atención. Por eso mismo, llega el momento de empezar a coger apuntes y aplicarse.

Eso sí, a veces no es tan sencillo como pueda parecer, y las presentaciones y formaciones que puedan dar algunos profesores no son tan asequibles para los alumnos. Tanto es así que descubren cosas de ellos que no esperaban, y eso es lo que le ha pasado a un alumno de Avilés.

Lo que descubre entre los apuntes de su profesor

Si eres de los que ha ido a la universidad en años recientes, sabrás que la forma de impartir clases, compartir los apuntes y poner a prueba los conocimientos ha ido cambiando mucho. Por supuesto, todo es ahora mucho más digital y no hay universidad que no presente un plan de campus virtual para sus alumnos. Esto no es más que una plataforma online categorizada por materias que puede poner en contacto al profesor con el alumno y que sirve para colgar presentaciones, ejercicios, etc.

Son muchos los profesores que deciden que, a través de esta plataforma, pueden dejar sus apuntes para que los tengan sus alumnos. En el formato que los dejen, son de alta utilidad para ellos, que pueden organizarse la asignatura y prepararse para los exámenes de forma pertinene con ellos. Sin embargo, no es oro todo lo que recluce.

Y si no, que se lo digan a Ángel, un alumno de Avilés que, a través de estas plataformas, ha rescatado los apuntes del profesor de una de sus asignaturas. Ahí, entre sus páginas, ha descubierto algo que no esperaba. Y es que cuando miró en las propiedades del documento, se dio cuenta de que esos apuntes estaban creados desde al año 2011, concretamente en septiembre y que, desde entonces, no se habían modificado un ápice.

Así pues, compartía este descubrimiento en sus redes sociales, concretamente en X (antiguo Twitter), con la siguiente descripción: "cuando un profesor se curra en ir mejorando su asignatura año a año" decía con muchísima ironía. Un comentario que ha tenido más de 70.000 me gustas, y muchos usuarios explicándole que llevaba razón, pero que no era el único profesor al que le pasaba.

el truco para aprobar sin ir a recuperación

Cuando tienes un suspenso en el examen, normalmente quieres revisarlo para saber en qué has podido fallar y, sobre todo, ver si puedes rascar alguna décima para subir la nota.

Sin embargo, con una nota como este 0,6 que sacó Jimmy, es difícil creer que puedes tener mucha más nota yendo a revisión, porque necesitarías, prácticamente, un milagro para aprobarlo. Y él mismo lo dice, sabe que el examen no le había salido bien, pero no esperaba que fuese para tanto.

Así pues, entendió que tenía que ir a revisión y ver qué es lo que había podido pasar. Sin embargo, tenía bastante claro que iba a tener que ir a recuperación, pero, como él mismo ha admitido, hablando con compañeros se dio cuenta de que había una norma que desconocía de la Universidad de Granada por la que podría librarse de ella.

“Mi profesor ha decidido darme ahora la nota de un examen que realicé hace más de tres meses. No me acuerdo ni de lo que puse” comenzaba diciendo a través de sus redes sociales.

“Según han dicho por el grupo de clase, y me he informado, hay una norma que dice que los profesores no pueden tardar en corregir un examen más de 20 días. Mi profesor ha tardado tres meses en corregir, a veces en la vida es bueno saberse las normas de las cosas” concluía este joven.

“No me voy a sentir mala persona utilizando este recurso porque el profesor me ha avisado ahora y la recuperación es la semana que viene, así que tendría que estudiarme ahora todo lo que ya no me acuerdo para la semana que viene. Nos vemos en las actas” decía.