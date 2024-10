Hogares sostenibles, clave para una vida saludable

¿Te has parado a pensar que nuestra vida puede ser mucho más saludable si vivimos en un hogar sostenible? Hoy en día, la sostenibilidad no solo es una tendencia, sino una necesidad imperante. Un hogar diseñado con criterios sostenibles no solo beneficia al medio ambiente, sino que también mejora nuestra calidad de vida.

Al elegir cuidadosamente los materiales y sistemas que utilizamos para una reforma, podemos reducir significativamente el impacto ambiental de nuestra vivienda y, a la vez, crear un entorno más saludable y confortable.

Según Sara Castellanos, arquitecta y directora del Estudio de Arquitectura e Interiorismo en Salinas, la clave para mejorar la sostenibilidad en casa reside en varios factores fundamentales, empezando por la selección de materiales. Castellanos explica que “lo primero que debemos considerar son los materiales que empleamos en nuestras reformas o construcciones. Es esencial optar por aquellos que, en su producción, requieran menos energía y que además sean duraderos y reciclables. De esta forma, reducimos el impacto ambiental desde el origen, y además, garantizamos que nuestro hogar sea más eficiente y saludable”.

Además, Castellanos subraya la importancia de sistemas de climatización que sean respetuosos con el medio ambiente. “No solo se trata de mantener nuestras casas cálidas en invierno y frescas en verano, sino de hacerlo de manera eficiente y con un menor impacto en el planeta”, explica.

Un ejemplo práctico de esta filosofía se puede ver en el trabajo realizado en el Centro Odontológico Castellanos, donde el equipo de Sara Castellanos ha llevado a cabo una reforma integral aplicando principios de sostenibilidad. “En la clínica implementamos un sistema de climatización que recupera el calor generado para volver a introducirlo en el espacio, lo que nos permite reducir la cantidad de energía necesaria para calentar o enfriar las instalaciones”, comenta Castellanos.

Sara Castellanos Sara Castellanos, estudio de arquitectura e interiorismo

Pero, ¿está realmente la gente concienciada sobre la necesidad de hacer de sus hogares espacios más sostenibles? La respuesta, según Castellanos, es afirmativa, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. “Cada vez más personas están interesadas en cómo pueden hacer que su casa sea más ecológica y eficiente. Sin embargo, aún es necesario acercar estas soluciones sostenibles al público general, haciéndolas más accesibles y comprensibles para todos”, afirma.