Un guardia civil salva la vida a un anciano en Corvera: "A los diez minutos de RCP dio una bocanada"

Un Guardia Civil fuera de servicio ha salvado la vida a un nonagenario en Corvera. Presta servicio en el Puesto de Cancienes y este lunes, cuando alrededor de las 14:45 horas se dirigía a su domicilio tras finalizar su jornada, escuchó a una mujer que gritaba “se muere mi padre”.

La siguió al interior de un portal donde se encontró con el anciano tirado en la escalera, muy pálido, con los ojos cerrados y sin pulso.Inmediatamente comenzó a realizarle la RCP mientras se ponía en contacto con su comandante de puesto, el Sargento Marcos, que se acercó inmediatamente para ayudarle con la reanimación, y con el 112 que les fue dando indicaciones hasta que lograron que el hombre recuperase el pulso.

Una intervención que el Cabo Miguel no olvidará en su vida y que cuenta en COPE Asturias: "Me dirigía a mi coche para irme a mi casa y se me acerca una chica dando voces diciendo 'que se muere mi padre, que se muere mi padre. Entramos en un portal y en la escalera, en un primero, veo a una persona anciana sentada en el suelo con la cabeza para abajo, los ojos cerrados, pálido... Veo que no tiene pulso. Lo tumbo en el suelo y le digo a la familia que llame a mi compañero. Y empiezo a hacerle la RCP".

Ayuda de los sanitarios

Mientras el Cabo Miguel hacía la RCP, la nieta del anciano estaba en comunicación con el 112. Con el móvil en manos libres, el agente fue recibiendo las órdenes del personal sanitario: "Me va indicando cuantas veces tengo que hacer la RCP y cuanto tengo que descansar para la reanimación. A los diez minutos dio una bocanada de aire y vi que se podía salvar. Minutos después llega la ambulancia y ya ellos lo estabilizan".

Agradecimiento de la familia

El hombre se recupera en el Hospital San Agustín de Avilés. El mismo lunes por la noche ya estaba estable y en los próximos días está previsto que reciba el alta. El propio agente mantiene comunicación con la familia para interesarse por el estado del hombre. Y la familia no sabe cómo agradecérselo: "Están muy agradecidos. Nos dieron un gran abrazo cuando lo llevó la ambulancia. Se pusieron a llorar de emoción".

Importancia de la RCP

La rápida actuación fue clave, así como tener unos conocimientos básicos sobre cómo realizar una RCP: "Debería saber todo el mundo. Nosotros gracias a la profesión es obligatorio saber hacer la RCP. Hacemos cursos y gracias a eso pudimos salvar a esta persona".