El fenómeno Alexsinos, “un avilesino de toda la vida” con 300.000 seguidores en redes

Empezó a crear contenido en la pandemia para sus amigos. Y rápido fue triunfando. Su estilo empezó a gustar y se empezó a hacer un hueco en el mundo de las redes. Entre todas en las que está presente acumula en la actualidad 300.000 seguidores y solamente en Instagram, la que más trabaja, tiene 253.000. Alexsinos es asturiano, de Avilés, aunque nadie le conozca en la ciudad porque no ha desvelado su identidad. En redes aparece detrás de un emoji y en los actos públicos a los que acude lo hace acompañado de una máscara que le cubre toda la cabeza. Cada vez que sube alguna historia aludiendo a que está en Asturias se monta el revuelo y se multiplican los comentarios sobre su posible identidad. Acaba de sacar un libro sobre iconos de los 2000, del que habla en una entrevista en COPE Asturias. Tratando temas aparentemente dispares como Operación Triunfo, Fotolog, la Ley Antitabaco, pero que tienen algo en común. Que todo el mundo hablaba de eso.

Todas esas temáticas, y algunas más llevan formando parte de su día a día en las redes todos estos años. Hasta llegar al punto en el que está ahora, caminando hacia el medio millón de seguidores. Un éxito, que explica que no ha sido buscado: “Es complicado lo de las redes. El éxito no se consigue haciendo una estrategia o intentándolo de manera desmesurada. Nace desde el momento en el que subes contenido sin ánimo de éxito y a la gente le puede gustar más o menos. En la pandemia, cuando estábamos todos en casa y empecé a subir mis memes y mis tonterías para mis colegas de Avilés y de Oviedo. Y empezó a crecer la comunidad y hasta hoy. Yo tengo mi trabajo y sigo con mi vida. Las redes es una ventana para pasármelo bien”.

¿Salir del anonimato?

Cuando sube alguna publicación de que está en Asturias, los comentarios sobre su identidad se multiplican. Sabe que es más difícil pasar desapercibido: “En Avilés me cuesta más mantener el anonimato. Es lo típico del hijo de la prima del vecino del quinto... No está previsto que saque mi cara en redes. No tiene mayor interés. Se puede tener en cuenta como yo cuente las cosas o mi lenguaje propio... No me importa decir que soy yo cuando me identifican”.

COPE Asturias Emoji de Alexsinos en las redes sociales

Guiños a Asturias

Las referencias al Principado desde su cuenta suelen ser habituales. Y reconoce que tienen cierto éxito: “Hay una cosa que es muy local... Yo suelo hacerla mucho y pienso a veces que la gente que no es de Asturias no se enterará de nada, me río cuando lo subo. Comento alfombras rojas haciendo relaciones con gente asturiana. Por ejemplo, sale Demi Moore digo que es Lucía de Cancienes, que coge el Cercanías siempre para ir a trabajar a Oviedo... Para mí hacer guiños a Asturias y localismos como las fiestas de prao me hace feliz”.

¿Icono de Asturias?

En el libro elige temas concretos como iconos de los diferentes años según van transcurriendo a partir del 2000. Y si tiene que quedarse con uno en clave local... Lo tiene claro: “Había una discoteca, Quattro Dance que era un icono. La cuentas atrás de los Djs... Es un icono asturiano que a día de hoy está en las conversaciones con los amigos. En las típicas cenas de Navidad en las que te juntas con todos los amigos que también vienen de fuera... El tema de Quattro, la Real, el Jardín... Todo eso sale siempre. Son referentes y también la estética de aquella época”.

COPE Asturias Alexsinos, el fenómeno que hay detrás del emoji

Presenta libro

Alexsinos ha estado en los últimos días en Asturias presentando el libro 'Recordar el ayer. Un recorrido por la cultura popular de los 2000'. En sus propias palabras “un libro que sirve para desbloquear recuerdos”. En él trata temas como Operación Triunfo, Sálvame, Fotolog, La Ley Antitabaco: “Es un repaso de 20 capítulos en el que cada uno corresponde a un año. El criterio para decidir lo que salía es hablar de lo que más se hablara ese año. Cualquier persona puede empezar a leer y acordarse y hablarlo con otros que se acuerden...”.