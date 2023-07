Zaragoza afronta la tercera ola de calor del verano

La tercera ola de calor de este verano llega a la ciudad de Zaragoza. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso rojo desde las 13.00 a las 21.00 horas, y una temperatura máxima de 43 grados. Ante este calor sofocante, son muchos los que como Gabriela, intentan "buscar la sombra", pero va cargada con la mochila del trabajo y "suda mucho". Igualmente, Natalia, que va con su hija pequeña al colegio para las actividades de verano, explica que ha cambiado a la "sillita de verano" y que le ha quitado capas para que su hija, que describe como "muy calurosa", pueda estar cómoda. Y otros como Patxi, prefieren "hacer los recados deprisa y procurando salir poco".

Sin embargo, no todo vale para refrescarse. Desde la farmacia Sagasta, Noelia Abenia, advierte que las cremas pueden ir en la nevera, pero que no se debe seguir esta moda de congelarlas. "Porque si congelas cualquier fórmula se puede estropear, y perder la capacidad que tiene de protección, por ejemplo". Asimismo, ha alertado sobre el uso de las cremas indicadas para mejorar la pesadez, la circulación y la retención de líquidos, que tienen mentol y alcanfor, para enfriar todo el cuerpo. Estas últimas, pueden aplicarse en piernas, tobillos y pies para producir una sensación de refresco. No obstante, "las cremas de los pies están hechas para los pies", que no tienen el mismo tipo de piel que hay en el resto del cuerpo.

Dentro de estas jornadas de calor, algunos como el obrero Luis Vicario, tienen que trabajar al aire libre y desprotegidos del sol. El obrero aconseja no beber solo agua "porque te deshidratas más" y que es mejor acompañar la bebida de fruta. Además, ha pedido a las empresas organización para "hacer en verano menos horas" y en invierno recuperarlas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el Plan Municipal de Protección Civil por ola de calor, que prevé su desactivación el miércoles 19 a las 8 de la mañana. Aunque, explican desde el consistorio, que podría modularse en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Síguenos en Twitter y Facebook