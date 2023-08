Zaragoza un mes después de la tormenta: daños de hasta 80 millones de euros

82 millones de euros. Es la cifra total de los daños que dejó la torrencial tormenta del pasado 6 de julio en Zaragoza. Una cifra que engloba todo: daños en infraestructuras públicas, en vehículos, en empresas o en polígonos industriales.

Desde CEPYME, la confederación de pequeños y medianos empresarios, han pedido aprobar cuanto antes un fondo extraordinario para ayudar a las pymes. Son muy críticos con la paralización de la administración este verano. Y es que los empresarios y pequeños autónomos están invirtiendo su tiempo y su dinero en hacer frente a esta situación. Máquinas y materiales siguen estropeados, muchas cadenas de trabajo siguen paralizadas y las principales labores se centrar en hacer limpieza y restauración.

"La palabra que más escuchamos es la de 'desolación´. Los empresarios quitan agua, barro... ven cómo está todo, cómo hay que tirar productos... Y luego salen a la calle y ven que todo sigue lleno de barro e intransitable. En esas circunstancias es muy difícil pedirles a las personas que confíen!, afirma en COPE Maria Jesus Lorente, presidenta de CEPYME.

En cuanto al consorcio de seguros, se han recibido 3.405 solicitudes de indemnización relativas a viviendas, automóviles, locales de oficina, industrias u obras civiles. Se han gestionado las primeras 704. El importe abonado asciende a unos 5 millones de euros.

EL CASO DE MUEBLES EL PILAR

En Muebles el Pilar, en Cuarte, han tenido que buscar otra nave para seguir con su actividad mientras se hacía el peritaje. Sólo en existencias las pérdidas superan los 50.000 euros. En Muebles el Pilar, una PYME de 6 trabajadores, vieron como el agua se llevaba por delante los pedidos de decenas de clientes. Además de las pérdidas, la empresa ha tendido que hacer frente al coste de algunas tareas de limpieza y restauración.

"Hasta que no cerremos el expediente con el consorcio de seguros, no podemos retirar la mercancía que está dañada. Así que he tenido que alquilar otra nave para poder recibir la mercancía nueva y duplicar todos los pedidos que se habían dañado adelantando yo el dinero para poder seguir dando servicio a los clientes. Todo ello a expensas de saber si después todo eso se puede cubrir con la indemnización del seguro o no", asegura Ricardo Lobán, administrador de Muebles el Pilar. Lobán advierte además que el consorcio no le va a cubrir el 100% de las pérdidas.

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

A ello hay que sumar los daños en infraestructuras públicas. El Ayuntamiento las cifró en 2´5 millones de euros. Se han ido reparando ya parques, jardines o vías como la Z30, pero también sufrieron graves daños algunos centros educativos. Del que más se ha hablado es del Colegio Maria Zambrano de Parque Venecia que el Gobierno de Aragon insiste en reparar, aunque los padres pidan un cambio de ubicación para el centro. Por parte del Ayuntamiento se ha empezado a trabajar en las obras de reparación de la Escuela Infantil La Paz. Estará lista para comenzar el curso el 7 de septiembre.

"En este mes hemos iniciado contratos de emergencía para llevar a cabo reparaciones por valor de 680.000 euros que incluirían la Escuela Infantil La Paz, el Centro Deportivo de Valdefierro y la Comisaría de la Policía Local. Son las actuaciones más urgentes para garantizar que los niños de esta escuela puedan comenzar el curso en septiembre", asegura la consejera de Hacienda es Blanca Solans.

Quedan además por reparar las conexiones con los polígonos industriales o los daños ocasionados en Feria de Zaragoza. Desde el Ayuntamiento instan al gobierno central a acelerar los trámites para que Zaragoza sea declarada zona catastrofica y con ello, lleguen créditos extraordinarios para una reparación integral de los daños. De momento no hay fecha para esa declaración de zona catastrófica.

Síguenos también en Twitter y Facebook