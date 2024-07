Zaragoza estudia que motos, patinetes y bicis puedan usar el carril bus

Zaragoza estudiará que motos, patinetes y bicicletas puedan circular por el carril bus en los llamados carriles multiusos. Forma parte de la ordenanza de movilidad, que se aprobará en el Pleno a finales de este mes. Este viernes, en la Comisión de Movilidad se han votado las alegaciones ciudadanas y las aportaciones de los grupos.

Se mantiene, tal y como recogía el proyecto, que el casco será obligatorio para patinetes y para los menores de 16 años en bici. Y en ambos casos tendrán que tener seguro de responsabilidad civil. Las motos podrán seguir aparcando en las aceras 2 años más si no hay prohibición expresa.

Pero el elemento que más debate ha generado entre los grupos ha sido la inclusión de los carriles multiusos. La consejera de Movildiad, Tatiana Guades, ha desmetido que la medida se vaya a aplicar en todos los carriles bus, como ha asegurado Zaragoza en Común. "Es rotundamente falso, un bulo", ha asegurado.

Para que la medida se ponga en marcha, se deberán cumplir con informes técnicos y ser "completamente viables y seguros". "Pueden ser o no ser de bus y van a tener que cumplir una serie de condicionantes y contar con estudios e informes ratificados por las Oficinas de Movilidad Urbana y la Policía Local", ha explicado Gaudes.

Entre las medidas que deberán cumplir los nuevos carriles, la consejera ha destacado que se deberá realizar un análisis de coste-beneficio de la reordenamiento del tráfico y un estudio de las líneas de transporte y sus recorridos, así como cumplir con las frecuencias, tener en cuenta el número de usuarios que se trasladan por el carril y determinar cuáles son los agentes de movilidad, el carga y descarga y la relación del coste del usuario en relación al tiempo.

En cualquier caso, la medida no gusta a los grupor de izquierda. Desde el PSOE, Chema Giral ha apuntado que "si otros vehículos van por ese carril, va a ir en contra de la eficiencia del transporte público". Por su parte, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, iba más allá: "cuando las biciletas y las motos vayan por el carril bus tengan un accidente, la responsabilidad caerá sobre ustedes". Tomás ha lamentado que esta decisión se tome "en contra del criterio de los técnicos municipales".

La consejera Gaudes admite que los técnicos municipales se oponen a que todos los carriles bus sean multiusos. Pero el Ayuntamiento no va a llegar a eso, al menos de momento. Se estudiará caso a caso. Y Vox, que es el promotor de que las motos circulen por el carril bus, lo defendía diciendo que la medida ya está en marcha en otras ciudades. "¿Los técnicos de Blbao son irresponsables?", le preguntaba el concejal David Flores a Zec.

El acuerdo con Vox ha eliminado cualquier referencia a la Agenda 2030. Entre las novedades figura también la posibilidad de incrementar 15 minutos el tiempo reservado para carga y descarga a través de aplicación. Los grupos de izquierda creen que generará problemas cuando llegue la hora y alguien tenga que esperar porque el anterior ha ampliado su reserva.

Zona de bajas emisiones

La ordenanza de movilidad ha sido acordada en su mayoría por PP y Vox. Algo que no ha pasado con la zona de bajas emisiones. Los populares la han sacado adelante en solitario. Aquí los de Abascal han dejado claro que no les gusta. Pero es una obligación legal y tienen que cumplirla. Así que no han pasado de la abstención. El concejal de Vox David Flores ha asegurado que es "una muestra más de despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo, donde los burócratas de Bruselas toman decisiones sin pensar en los ciudadanos".

Habrá limitaciones en el casco Histórico, en la zona delimitada por Echegaray y Caballero, San Vicente de Paúl, Coso, Plaza España, Conde Aranda, Mayoral, Plaza Santo Domingo y la calle Ramón Celma. Así será en una primera fase, con una ZBE Casco Histórico, aunque no se empezará a multar hasta 2026.

A partir de 2030, la zona de bajas emisiones se extendrá a toda la zona centro. Abarcará el interior del perímetro delimitado por el paseo Echegaray, el Coso, Alonso V, Asalto, paseo la Mina, Constitución, plaza Paraíso, Paseo Pamplona, paseo María Agustín, plaza Europa y, de nuevo, Echegaray.

El acceso será libre para bicis, patinetes y vehículos con el distintivo B, C, Eco y 0. Aunque hay un amplio abanico de excepciones. A la izquierda les parece que la ordenanza se queda corta, pero la consejera Gaudes dice que la zona de bajas emisiones es solo una más de las medidas para tener una mejor calidad del aire y conseguir que Zaragoza sea climáticamente neutra en 2030.