Zaragoza, ciudad pet friendly

Zaragoza ya cuenta con una guía para ser ciudad pet friendly. Se trata de un manual de convivencia con mascotas en el comercio y la hostelería de la ciudad. La presencia de perros de compañía en las sociedades occidentales ha aumentado en los últimos años. En uno de cada tres hogares españoles ya hay, al menos, un perro. Sólo en Zaragoza hay cerca de 70.000 perros censados.

La consejera de servicios públicos, Natalia Chueca,ha recordado que "estamos haciendo un importante esfuerzo para que nuestra ciudad sea verdaderamente pet friendly favoreciendo la convivencia entre las personas que tienen mascotas y las que no". Para ello se están creando espacios específicos en distintos parques, las zonas de esparcimiento canino, que son espacios de suelta en los que los perros estén seguros y puedan disfrutar sin ataduras. También se han diseñado campañas de concienciación para que la presencia de mascotas no esté reñida con la limpieza del espacio urbano.

Para atender a esta nueva realidad de la presencia de mascotas, comercios, restaurantes y alojamientos están adaptando sus servicios. Muchas personas organizan sus momentos de ocio en torno a su perro: acuden a zonas verdes, pasean por las calles y compaginan estas actividades con comer en un restaurante o entrar a un comercio a hacer un recado. Además, cuando viajan lo hacen con su mascota, con la que necesitan alojarse, desayunar... La integración de los perros de compañía en espacios públicos (espacios pet friendly) atiende a esta demanda social. Y, en la medida en que se haga más fácil el día a día de las familias con perro, ayudaremos a reducir un triste récord: en España se abandonan 100 000 perros al año.

ACCESO A LOCALES: LA NORMATIVA

La normativa de Zaragoza permite la presencia de perros de compañía en hoteles, pensiones, comercios y en establecimientos de restauración (si no acceden a zonas de elaboración de alimentos, como las cocinas). Es decir, que un bar o un restaurante puede decidir si admite o no perros de compañía en las zonas en las que se sirve comida. Así lo refleja la Ordenanza Municipal sobre la Protección, la Tenencia Responsable y la Venta de Animales, de 2013.

Además, en diciembre de 2022 el Real Decreto 1021/2022 confirmó el derecho de los hosteleros españoles a decidir si admiten o no mascotas en los comedores, las mesas del bar y/o las terrazas. Esta norma nacional solo exige que el local informe a los clientes de los requisitos de acceso con animales domésticos (o se señale que está prohibido); que la mascota esté sujeta por una correa, en un transportín o controlada por otro medio; que el animal presente un comportamiento e higiene adecuados; y que se evite que los animales entren en contacto con las superficies de las mesas y con el personal. Esta información se refiere a perros de compañía, ya que los perros de asistencia, como los que acompañan a personas invidentes, y los de seguridad ya tienen derecho a acceder a todos los locales.

Ahora, la guía elaborada por el Ayuntamiento quiere ayudar a despejar dudas sobre la normativa para, dice Chueca, "animar tanto a los propietarios de mascota como a los locales comerciales a fomentar esa convivencia". El manual da consejos útiles a ambas partes. A los propietarios les orienta sobre el comportamiento y circunstancias que deben rodear su visita a un local comercial, mientras que a los responsables de estos últimos les ofrece un amplio abanico de modelos de "acogida" para que tanto mascotas como propietarios puedan disfrutar juntos de la estancia.

