Yolanda, herida en la tormenta del 6 de julio: "Yo pensaba que era el último día de mi vida"

Se llama Yolanda Fernández y fue la única persona que resultó herida grave en la tormenta que el pasado 6 de julio inundó las calles de Zaragoza. Estuvo una semana ingresada en la UCI del Miguel Servet y casi dos meses después sigue recuperándose en el Hospital San Juan de Dios de la capital aragonesa. “Yo pensaba que era el último día de mi vida, así de claro” ha confesado en COPE.

Zaragoza trata de recuperarse tras la tremenda tormenta de lluvia y granizo que deja calles intransitables Hay más de 200 efectivos, entre bomberos y policías, trabajando en distintos puntos de la ciudad, donde hoy siguen las lluvias ZARAGOZA 07 jul 2023 - 12:13

Aquel día iba en coche con su marido por el Tercer Cinturón cuando les sorprendió la tormenta y el vehículo comenzó a inundarse. Al abrir la puerta para intentar salir, ella fue arrastrada por la fuerza del agua. Se rompió la pelvis por tres partes, sufrió daños en el coxis, una herida en un brazo y una fuerte hemorragia interna por la que tuvo que ser operada de urgencia. “Lo recuerdo todo perfectísimamente. Íbamos a Puerto Venecia a cambiar unas zapatillas. Llovía. Había mucha cantidad de agua pero no esperábamos lo que luego fue... De repente se nos inundó el coche y decidimos salir de él como hizo muchísima gente. A mí se me llevó la riada y me quedé atrapada entre dos coches que fue lo que me produjo la rotura de pelvis, y luego continué riada abajo hasta que me pude agarrar a un seto. Allí estuve un rato pasándolo bastante mal hasta que pasó un coche y me trasladó hasta el Tercer Cinturón”. Cuando llegó la Policía, la trasladaron en ambulancia al hospital Miguel Servet.

Instalaciones de rehabilitación del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.HSJD

De momento, sigue en silla de ruedas. Su mayor deseo es poder apoyar las piernas para empezar a caminar de nuevo. Asegura que psicológicamente está mejor y que el servicio de rehabilitación del Hospital San Juan de Dios esta siendo clave en su recuperación. “Aquí me cuidan superbien. Estoy supercontenta con la rehabilitación y con todo el personal. Estoy mejor psicológicamente también”·

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

El hospital San Juan de Dios de Zaragoza ofrece un servicio de rehabilitación que es todo un referente en Aragón. Está dirigido a la evaluación, prevención, tratamiento y readaptación de las personas con enfermedades que producen una pérdida de la funcionalidad y de la autonomía. Patologías que pueden ser de carácter neurológico o traumatológico. Además, el centro hospitalario ofrece ayuda psicológica especializada.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución sin ánimo de lucro, de carácter internacional que persigue curar y cuidar a las personas más desfavorecidas, situándolas en el centro y atendiendo su dimensión física, psicológica, social y espiritual.

Con casi 500 años de experiencia en el cuidado y protección de las personas enfermas y en exclusión social, la Orden Hospitalaria continúa su compromiso sanitario, sociosanitario y social inspirándose en los mismos valores que llevaron a su Fundador, San Juan de Dios, a revolucionar la atención hacia las personas que más lo necesitaban, dignificando al ser humano sea cual sea su condición.

El concepto de Hospitalidad de San Juan de Dios ha traspasado todas las fronteras. En España cuenta con una red de 80 centros sanitarios, sociales, sociosanitarios, docentes y de investigación que atienden a casi dos millones de personas anualmente. Además, se desarrollan más de 40 proyectos de cooperación internacional en África, América Latina y Asia, beneficiando directamente a 400.000 personas.

En España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está integrada por 180 Hermanos, 15.000 profesionales, 4.500 voluntarios y numerosos donantes y bienhechores. Sin embargo, la presencia y actividad internacional de San Juan de Dios se lleva a cabo en los cinco continentes a través de 405 centros en los que se ofrecen más de 37.700 camas. Para ello, 65.000 profesionales prestan más de 35 millones de atenciones cada año. Además, cuenta con 1.020 Hermanos y más de 23.000 voluntarios.

