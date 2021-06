Vuelve la mosca negra a Zaragoza y se espera que tenga mayor incidencia que otros años

Con la subida de las temperaturas ha vuelto la mosca negra y sus dolorosas mordeduras. En los últimos días se está produciendo un repunte de casos. Desde el Instituto Municipal de Salud Pública esperan un verano complicado por la gran cantidad de algas que hay en los ríos, el lugar donde ponen sus huevos.

En mayo comenzaron los primeros muestreos en el Gállego y en el río Ebro, y a finales de mes comenzaron los tratamientos para mitigar la presencia de este insecto. Hoy, precisamente, se actúa en el Gállego y a finales de semana se volverá de nuevo al Ebro. Emilio Martínez, veterinario en el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza, cree que “este año va a ser complicado. No se han producido avenidas que limpien el río de macrófitos -algas-”, donde ponen los huevos estos insectos. “Vamos a tratar los ríos con más intensidad y frecuencia que otros años”, ha indicado.

Tratamiento contra la mosca negra en el EbroAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA





La incidencia de la mosca suele bajar en la primera quincena de julio pero los tratamientos se extienden hasta agosto. Para que tengan su efecto también se tiene que actuar en otras localidades. Y para ello es necesaria la colaboración de otras administraciones, como DGA y diputaciones. “Estamos un poco solos en esto. La mosca se mueve kilómetros (puede volar hasta 30 kilómetros). Y sólo nosotros en, en nuestro término municipal, estamos haciendo tratamiento en el Ebro. Por lo tanto, nos puede venir mosca negra de otros lugares aguas arriba de la Cartuja o por debajo de Casetas”, ha explicado Martínez.

En el río Gállego, en cambio, sí se van a hacer tratamientos desde San Mateo de Gállego y Zuera. Dos localidades donde, por cierto, está habiendo un alta presencia de mosca.

QUÉ HACER SI TE MUERDE

Como decimos, este verano se espera una mayor presencia de mosca negra. El año pasado, en cambio, se registraron un 30% menos de consultas por picaduras en Atención Primaria. Los farmaceúticos recomiendan extremar las precauciones. “Llevamos una semana con consultas de mosca negra. Se identifican muy bien porque son unas picaduras muy grandes, a la altura de los tobillos, que dan sensación de quemazón y escozor”, ha explicado Margot Roig Marin-Yasali, farmacéutica y vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

La principal recomendación: no realizar actividades cerca de los lugares donde estos insectos crían. Si se acude a éstos, hay que usar repelentes y cubrir las zonas de piel expuestas a la picadura con colores claros. Los repelentes, por cierto, no se pueden aplicar a menores de dos años. Hay que evitar las zonas cercanas a la boca y ojos, y nunca aplicarlos en heridas o zonas irritadas. Además, es muy importante no aplicarse crema solar y la loción antimosquitos a la vez ya que se anula la efectividad. Primero hay que echar la crema solar y luego esperar 30 minutos para aplicar el repelente

Recomendaciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de ZaragozaCOLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y si ya te ha picado, ¿qué hay hacer? Según nos ha explicado Roig “hay que lavar la zona para que no se infecte. También se puede aplicar hielo para aliviar la sensación de escozor y picazón. Además, habría que añadir un antiséptico o desinfectante para prevenir la infección y, sobretodo, no rascarse”.

La picadura de la mosca negra -o más bien mordedura- es conocida por ser dolorosa, intensa y duradera; y también puede producir alergia, en cuyo caso hay que acudir a un centro médico.

Síguenos también en Twitter y Facebook