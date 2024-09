La vuelta a la rutina regresa a los hogares de Zaragoza con el inicio del curso escolar: "Ya había ganas"

Día de madrugones después del verano, este lunes todos los niños y niñas de Zaragoza han vuelto a la rutina del colegio. Ha sido una mañana de reencuentros, sonrisas, abrazos y también, alguna que otra lágrima.

A los niños del Colegio San Agustín les ha costado empezar con la rutina, en cambio las familias estaban deseando que llegará este día. La entrada ha sido escalonada para los alumnos de Infantil y Primaria por ser el primer día, mañana ya se empieza con el horario normal.

"Volver otra vez a la rutina y que los niños empiecen el colegio pronto hay muchos padres que teníamos muchas ganas de que llegará este día, da pena que se les acabe el verano pero necesitan volver a la rutina, la conciliación en verano es complicada ellos tienen muchas vacaciones y los padres tenemos menos" cuentan las madres y padres del colegio San Agustín.

La consejera, Tomasa Hernández, ha destacado que todas las técnicas de Infantil, 93 en el primer llamamiento, se han incorporado ya a las aulas. Aunque habrá más. Y admite que faltan especialistas en alguna materias. "Seguiremos llamando pero hay especialidades como las ramas de matemáticas o informática son profesionales que quizá la enseñanza no es su primera vocación", explica.

La consejera ha visitado el Colegio Soledad Puértolas, en Valdespartera, que inaugura este curso su nuevo edificio de Primaria, con 12 aulas y una inversión de 4 millones y medio de euros. "Este año van a tener un aula TEA nueva, hemos hecho un esfuerzo inversor en infraestructura para este año y para el año que viene se harán una aulas de secundaría", ha destacado Soraya Arnalda, directora del Colegio Soledad Puértolas.

Este centro estrena una de las 25 aulas TEA que se han abierto en todo Aragón. Y Educación ha anunciado que habrá aulario de Secundaria. Es una carencia en todo el distrito. "Este año empezaremos la obra en el Zaragoza sur y en el Soledad Puértolas estamos con el anteproyecto. En dos años estaremos inaugurando el horario de secundaria. No solo es el Soledad Puértolas sino todos aquellos centros de Zaragoza sur donde siendo Cpeips no se hayan planificado ni se había hecho el anteproyecto de ningún aula de secundaria", ha explicado Manuel Magdaleno, secretario general Técnico.

En cambio, en el colegio Zaragoza Sur el curso ha arrancado sin las aulas prefabricadas previstas. Educación lo justifica porque esas aulas son las que se han estado utilizado en un colegio de Cuarte y no se podían desmontar hasta que no acaban las obras en ese centro, porque no había plan B. Tomasa Hernández, consejera de educación, cultura y deporte, insiste en que son imprevistos pero asegura que en cuestión de 2 o 3 semanas las aulas estarán operativas en el Zaragoza Sur.

"Los trailers estarán llegando y lo que cueste montarlas porque ya está la solera, lleva trabajo porque son aulas con aire acondicionado, suelo técnico, toda la informática y luz" asegura Tomasa Hernández.

Quejas también desde el colegio Ana María Navales, de Arcosur, donde esta mañana parte del alumnado de Primaria ha empezado el cole en aulas vacías, sin muebles. Las mesas, sillas y todo lo demás deberían llegar esta misma tarde.

"Hablamos el viernes con el director de la María Navales y nos dijo que para las dos aulas que faltaba el mobiliario mejor que entregarlo el viernes o el sábado lo podíamos entregar hoy, lunes por la tarde. Fue acordado con el director del centro porque sino el viernes por la tarde el mobiliario hubiera estado ahí" , explica María Jesús Cruz, directora provincial de Educación en Zaragoza.