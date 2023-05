Un vermú con... Daniel Pérez Calvo

Daniel Pérez Calvo es el candidato a la alcaldía de Zaragoza por Ciudadanos. Ha pasado los cuatro últimos años de su vida política en las Cortes de Aragón. Ahora cambia de ubicación. Conocemos su lado más personal. Es un gran oyente de radio, desde primera hora -madruga mucho- y comienza sintonizando a El Pulpo con 'Poniendo las Calles' para seguir con Carlos Herrera. Le gusta la cerveza según eel momento y tiene seguro médico privado para, en parte, desahogar la carga de trabajo de la sanidad pública. Nos encontramos en El Tubo de Zaragoza para comenzar el aperitivo...

P.- Menuda mesa tenemos preparada...

R.- En una fantástica compañía... No solo por estar contigo. Sino porque tenemos aquí estos torreznos, las bravas, las croquetitas... ¿Me has dicho que no podía estar con la boca llena?

P.- Es que te puede cruzar...

R.- Intento, intento de alguna manera compatibilizar... ¡Enróllate en alguna pregunta y así yo le casco al torrezno!

P.- ¿Cómo estás?

R.- ¡Bien! La verdad que sí. La campaña electoral suele cansar bastante pero es verdad que todo el agotamiento llega cuando acaba. Coges ritmo, vas a una velocidad, a veces, frenética. Tienes algunos momentitos, lógicamente, de distensión y de calma, pero bien. Lo estamos llevando bien. ¡Estoy en forma!

P.- De qué eres más... ¿Vino, cerveza o Vermú?

R.- Depende de la ocasión. Mira a mi, por ejemplo, me pasa una cosa muy rara. Me encanta. Me encanta y voy soñando con ella cuando tengo sed. En esos momentos me pido, una caña no, una jarra si hace falta. Pero así de por sí cuando dicen: "¡Vamos a tomar una caña!" lo entiendo como el lugar común de la caña, pero cuando no tengo sed, soy más de un refresco de cola sin azúcar incluso a veces de un agua con gas. Algo que me refresque.

P.- ¿En qué colegio estudiaste?

R.- Yo estudié en Barcelona, en las Escuelas Pérez Iborra. Y luego ya me fui a hacer la carrera fuera de Barcelona. Con 17-18 salí de allí. Aunque siempre he mantenido vículos con Aragón por procedencia familiar y demás, y con esta ciudad. Llevo viviendo en Zaragoza ya 35 años.

P.- ¿Tienes seguro médico privado?

R.- Tengo seguro médico privado. Lo tenía además por la empresa en la que yo estaba trabajando y después lo he mantenido. Intento, además, de esta manera ahorrarle dinero a la Seguridad Social haciendo uso del seguro privado, aunque sigo cotizando, obviamente, a la Seguridad Social.

P.- Me imagino que la respuesta es sí, pero... ¿Escuchas la radio habitualmente? ¿Cuál?

R.- Me duermo con la radio y me despierto con la radio. La programo de tal manera porque me gusta quedarme dormido con ella. Y por las mañanas también. Lo primero que hago en cuanto me despierto es ponerla. Escucho a Herrera, claro, y no es por quedar bien. Pero me gusta también zapear con Alsina. Y luego están los podcast lógicamente. Pero escucho tanto COPE como Onda Cero en mis horas de referencia. Onda Cero ha sido mi casa durante muchos años. Herrera fue un gran compañero también en Onda Cero y mientras sea una radio que despierta, que ayuda y que te acompaña, yo estoy encantado.

P.- ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa?

R.- Pues hace una semana. En un funeral estuve.

P.- ¿Sabes cuántos restaurantes con Estrella Michelín tiene Zaragoza ahora? ¿Cuáles?

R.- Mira, en estos momentos me pillas totalmente en fuera de juego... Son datos muy cambiantes. He conocido el Val D'Onsera que creo que tenía la Estrella, no sé si la ha mantenido, el Cancook, que no sé si también la sigue manteniendo... Pero ya te digo, como es tan cambiante, no sé si hay alguno más o no. Tenemos una gastronomía estupenda así que sería lo normal.

P.- Sin hablar de política, ¿cómo termina Dani Pérez Calvo en política?

R.- Pues en un momento en el que empiezas a plantearte, después de muchos años en la empresa privada de medios de comunicación, si no ha llegado ese momento de empezar (como se suele decir) de devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad te ha dado, aunque suene un poco cursilón. Obviamente te lo tienes que poder permitir. En un caso como el mio en el que estás renunciando a un puesto de trabajo y en el que estás perdiendo capacidad de poder adquisitivo. Yo he venido a perder dinero en ese sentido pero a ganar la satisfacción de poder hacer algo más cercano con la gente y poder participar en la vida público de la comunidad en la que vives. La verdad es que es una experiencia muy gratificante. No es fácil. La política es enrevesada. Es rarita a veces. Pero estoy satisfecho de lo que he hecho estos años.

P.- ¿Has pensado alguna vez en dejarlo, o es difícil dejarlo una vez que estás en política?

R.- Creo que al final tú no dejas la política. Es la política la que te deja a ti. (Risas) Llega un momento en el que la política no tiene que ser para siempre. Pero cuando te gusta la política la vives aunque no estés en ejercicio. De alguna manera siempre estás participando. Pero yo no he venido a la política para quedarme el resto de mis días. Creo que es una actividad en la que tú tienes que estar mientras crees que eres útil y puedes aportar. No entiendo ni comparto el que haya gente que haga de esto una carrera de por vida. A mi me da mucha pena cuando veo a algunos políticos, y tenemos a algunos bastante cerca en Zaragoza, que no ha conocido otra cosa que el escaño o el coche oficial o el despacho. Porque entonces es muy difícil empatizar con los problemas reales de la gente. No les entienden, hablan otro idioma diferente.

P.- La respuesta a esta última me va a gustar, intuyo. Antes de entrar en política profesional. ¿A qué te dedicabas? Creo que éramos compañeros del gremio...

R.- Efectivamente. Yo entro en política después de 30 años de profesión en los medios de comunicación. La mayor parte de los años en el Grupo Atresmedia donde estuve aquí, en Zaragoza, como responsable de los informativos de Antena 3 Televisión y luego como director regional de Onda Cero. O sea, toda mi vida es una vida de comunicación y de servicio a la gente. De alguna manera creo que hay muchos vínculos entre la actividad política y la de los medios a la hora de vivir el día a día de la gente.

