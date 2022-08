Verano de obras en la Avenida de Madrid

La Avenida de Madrid está en obras este verano para renovar una de las principales tuberías de esta zona de la ciudad. Tras una primera fase de los trabajos entre las calles Miguel Labordeta y Viriano, ahora se actuará entre Ramiro I de Aragón y Mompeón Motos. Nos hemos pasado por allí para ver cómo sobrellevan estas obras los vecinos y comerciantes de la zona.

Desde este lunes día 8 de agosto se trabaja en la renovación de un colector de saneamiento para solucionar las roturas que estaban causando filtraciones en las fincas cercanas. Se trata de una conducción de casi 100 metros de longitud. A muchos vecinos estas obras les han pillado por sorpresa. "No sabía que había obras. Ni me había enterado. He bajado a andar y de repente he visto todo en obras", nos contaba una vecina.

"Nunca es buen momento, pero es una obra importante. Habrá que aguantar", decía otra zaragozana. "Hacen las obras en agosto porque se supone que hay menos circulación, pero los que nos quedamos en Zaragoza las sufrimos igual. Tendremos que adaptarnos", comentaba resignada una vecina de Las Delicias.

LAS OBRAS Y SU AFECCIÓN EN EL COMERCIO

Las obras se inician en este mes de agosto cuando hay menos gente y tráfico en la ciudad, pero los trabajos se prolongarán más allá del verano. Durarán dos meses, hasta octubre. "Ayer cortaron la Avenida de Madrid. La venta siempre baja en agosto así que es interesante que hayan empezado este mes porque no repercute igual que si fuese diciembre. Dentro de lo malo, es un mal menor", nos decía Paloma de Confecciones Rala

"Las obras siempre afectan pero por suerte es un periodo estival que la ciudad está más vacía, pero sí se nota y afecta en las ventas", afirmaba Pilar de Primor Calzados.

Parada de bus suprimida por las obras en Avenida Madrid / ANNA ABAD



Mientras, Pilar de la tienda Ivana nos contaba que los desvíos de las líneas de bus también restan presencia de clientes: "La gente sí se queja porque al hacer tanto calor, muchos clientes no venían andando sino en bus. Ahora con los desvíos se nota menos clientela. Interrumpe mucho la actividad de los comercios".

LOS USUARIOS DE BUS, DESPISTADOS CON LOS DESVÍOS

A consecuencia de estas obras, está cortada al tráfico parte de la Avenida Madrid en sentido salida de la ciudad hacia Vía Hispanidad. Ello afecta también a cinco líneas de bus: la 21, 24, 33, 36 y al búho N3. Los autobuses afectados se desvían por Mompeón Motos, Calle Ciudadela, Andrés Vicente y Escultor Palao para salir a Vía Hispanidad y volver a tomar su recorrido habitual.

Plano de los desvíos de las líneas de bus urbano por las obras en Avenida Madrid



Los usuarios echaban de menos más indicaciones de estos desvíos. "He tenido que preguntar a un policía porque no sabía donde coger el 24 ni el 36. Podrían poner algún cartel o flecha", comentaba una usuario del transporte público. "Si coges autobuses muy a menudo sí que te tienes que adaptar, pero es lo habitual de este mes de agosto. Si no es una zona de la ciudad es otra, pero en agosto siempre hay obras", afirmaba otra vecina de la zona.

