La Universidad Laboral de Zaragoza, una ciudad ideal abandonada

Si has pasado por la N - II camino de La Puebla de Alfinden, seguro que no te ha pasado desapercibido un gran edificio situado a las puertas del Polígono de Malpica. No solo es un edificio abandonado, sino un singular conjunto arquitectónico. Muchos recordarán que perteneció a la Universidad Laboral.



La Universidad Laboral de Zaragoza “Virgen del Pilar” fue inaugurada en 1967 suponiendo un paso adelante para muchas niñas a las que se les abrió la ventana del mundo laboral. Y es que se llama “Universidad”, pero más bien era un completo centro de estudios donde se cursaba desde BUP y COU hasta diferentes estudios que se asemejan a la actual Formación Profesional. La Universidad Laboral de Zaragoza nació siendo unicamente femenina y con 1.200 alumnas. La mayor parte de ellas procedían de familias humildes del mundo rural por lo que en este centro educativo no solo daban clase, sino que permanecían en régimen de internado.

La Universidad Laboral de Zaragoza era, sobre todo, femenina / JOSE ANTONIO ALFARO

"Equipaban a los estudiantes y los llevaban a vivir a una especie de ciudad ideal donde les daban una formación basicamente laboral, pero que en algunos casos eran el puente a la Universidad. Para una niña del medio rural y de familia humilde era increible entrar de pronto en uno de los edificios más modernos que había en esos momentos en España. Se abría una nueva vida para ellas. Funcionaron como auténticos ascensores sociales”, nos cuenta en COPE el arquitecto José Antonio Alfaro.

En España llegó a haber 21 universidades laborales desde 1950 con más de 50.000 alumnos. La de Zaragoza fue la primera femenina pero su capacidad fue creciendo hasta admitir también la entrada de alumnos. Así, en sus años de máximo esplendor llegó a tener 2.500 estudiantes.

CARLOS ÁVILA, UNO DE SUS PRIMEROS ALUMNOS

Carlos Ávila fue uno de los primeros chicos en acceder a la Universidad Laboral de Zaragoza en 1975. En ese primer curso eran apenas 30 alumnos frente a las 2.000 chicas que estudiaban en el centro. Carlos cursó BUP y COU, con una estancia de cuatro años. Una experiencia que define como “singular” desde todos los puntos de vista: educativo, social y cultural.

Primeros alumnos masculinos de la Universidad Laboral de Zaragoza. Foto del curso escolar de 1976-1977 con un equipo de fútbol formado por alumnos de 1º y 2º de BUP que participaron en un partido contra sus profesores. Carlos Ávila es el tercer alumno desde la izquierda en la fila superior, vestido de portero

"Se abrió la posibilidad de que entrasen chicos a la Universidad Laboral para cursar BUP y COU. Las alumnas tenían un carácter interno porque la mayoría residían en el medio rural. Cuando empezó el BUP y COU también estaba la posibilidad de ir a clase, hacer actividades, comer allí y volver a casa", recuerda Carlos. Los alumnos entraban en la Universidad Laboral por sus buenas notas premiando a quién tenía potencial: "Tenía un nivel formativo bastante alto".

UNAS INSTALACIONES REVOLUCIONARIAS

Las instalaciones de la Universidad Laboral fueron revolucionarias desde el punto de vista arquitéctonico. Jose Antonio Alfaro la define como una “ciudad ideal”. La de Zaragoza fue una de las más punteras destacando el edificio donde residían las alumnas, con 12 plantas de altura. Son en total 20 hectáreas en las que hay de todo: aulas, viviendas, polideportivos, piscina, cafeteria, salon de actos que funcionaba incluso a modo de cine, escuela de cocina, biblioteca, zonas verdes y hasta un taller con maquinaria de confección industrial.

Zaragoza albergó una de las 21 Universidades Laborales del país / JOSE ANTONIO ALFARO

"Reproduciría los esquemas de la ciudad ideal de la arquitectura moderna jugando con una estructura de pabellones comunicados con unas pasarelas. El edificio principal tenía el salón de actos y la capilla. Había un club social, algo impensable en esa época. Fue una operación revolucinaria. Parecía la Academia de Hogwarts con colegios con nombres de colores. Las alumnas podían vivir ahí, en un régimen que era como su propia ciudad, no sé si entre un convento o una ciudad ideal en plena naturaleza", asegura Alfaro.

A pesar de su grandiosidad, la Universidad Laboral de Zaragoza se construyó en tiempo récord: apenas seis meses. Fue diseñada por el arquitecto madrileño, con raíces aragonesas, Manuel Ambrós Escanellas. Desde el punto de vista de los alumnos, Carlos define estas instalaciones como algo “único” que muchos estudiantes jamás habían visto antes: "Las instalaciones que teníamos no las tenía ningún otro centro de Zaragoza. Teníamos polideportivos, piscina cubierta, pista de atletismo, campo de fútbol de césped y unos colegios de colores para actividades lúdicas como leer o escuchar música. Era una situación privilegiada para los años 70".

LA DECADENCIA DE LA UNIVERSIDAD LABORAL

La Universidad Laboral dejó de utilizarse como tal en 1978 cuando paso a depender del Ministerio de Educación en lugar del Ministerio de Trabajo. En años posteriores albergó el IES Itaca de Santa Isabel, pero desde 1997 está abandonada por problemas de aluminosis. Algo que podría solucionarse, pero su gran tamaño, dice Jose Antonio Alfaro, es su perdición por el alto coste de restauración que conlleva.

Pabellón deportivo de la Universidad Laboral de Zaragoza / JOSE ANTONIO ALFARO

"Es el edificio público abandonado más grande de Aragón. Es una gran rectángulo de medio kilómetro por medio kilómetro. Parece un edificio enigmático que se puede contemplar en medio de polígonos industriales y arboleda", asegura Alfaro. Que este gran complejo de edificios esté a día de hoy abandonado es un lástima para sus antiguos alumnos. "Se ha quedado obsoleto y sin ningún tipo de función. Ese abandono, duele", asegura Carlos.

Edificio principal de la Universidad Laboral / JOSE ANTONIO ALFARO

El resto de Universidades Laborales del país sí están siendo usadas total o parcialmente, por ejemplo, la de Huesca es actualmente el Instituto Pirámide y la de Gijón es un gran centro cultural. La de Zaragoza es la única totalmente abandonada. Tan solo el Gobierno usa parte de sus instalaciones como almacén. "Ha ido languideciendo pero ahí está como si hubiera ocurrido un gran desastre nuclear. Es como hacer un viaje en el tiempo a los años 80 y encontrarte este edificio detenido en el tiempo. Es un edificio de una valía arquitectónica tremeda al que está invadiendo la vegetacíón, es una sensación de gran melancolía", asegura Alfaro en COPE.

Antes y después de la Universidad Laboral de Zaragoza

La Universidad Laboral de Zaragoza forma parte del registro de edificios modernos singulares junto a otras instalaciones aragonesas como la escuela de artes y oficios de Teruel o el colegio de Marianistas en Zaragoza.

