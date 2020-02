UGT y CCOO piden crear una Mesa para aclarar el futuro de los trabajadores de la térmica de Andorra

UGT y CCOO piden al Gobierno de Aragón que ponga en marcha una mesa de diálogo e información en la que estén presentes todos los actores afectados por el cierre de la térmica de Andorra, previsto para el 30 de junio. Los sindicatos advierten de que falta de información sobre los planes de reindustrialización puede provocar que muchos trabajadores, sobretodo de las contratas, decidan abandonar la comarca de Andorra.

Desconocen cuáles son los planes del Ministerio de Transición Ecológica para la comarca de Andorra, qué empresas se van a poner en marcha, o cuáles son los planes de recolocación y de formación. “Los trabajadores de ENDESA tienen compromisos de recolocación pero los de las contratas no. Y a ellos hay que fijarles un itinerario en el que se hable de formación, desempleo limitado o recolocación”, ha indicado el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey. “Queremos dar certidumbre para que sepan si van a tener un empleo”, ha añadido.

Por eso, no quieren que esa mesa de diálogo sea una mesa sin más, sino un foro que sirva para concretar el futuro y dé tranquilidad a los trabajadores para que decidan quedarse en la zona. “Si en una zona no hay trabajo buscas una solución. En un gran ciudad cambias de sector o buscas otro trabajo, pero en esta zona la solución suele ser irse. Y esto ya lo hemos vivido. No hay más que ver la población que tenían esas zonas cuando las minas estaban en su esplendor a lo que tienen ahora. Están a mitad de población de aquella época y podemos volver a vivir esa situación”, ha asegurado el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina.

Y piden que en este foro esté presente el Gobierno de Aragón -como interlocutor directo con el Ministerio de Transición Ecológica-, ENDESA y las empresas que dependen de la térmica. Y marcar una postura común y coordinada. “Ante el Ministerio tenemos que defender una postura lo más firme posible en cuanto a la petición de recursos en los planes de transición justa. Y además, tenemos que coordinar lo que ya se puede hacer con los Planes Miner y el FITE (Fondo de Inversiones de Teruel)”, ha añadido Pina.

Por lo pronto, el jueves 27 de febrero está prevista una reunión en Andorra en la que participarán asociaciones y agentes vinculados a la térmica y a la zona. Y el sábado hay convocada una manifestación en Zaragoza, a las 10.30h que partirá desde la Plaza Aragón con destino la Plaza del Pilar.

