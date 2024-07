"Turismo Seguro": el plan para evitar robos este verano

Vigilar nuestro equipaje en estaciones y aeropuertos, aparcar en zonas bien iluminadas, guardar nuestras pertenencias en los bolsillos delanteros o llevar la mochila en el pecho y no en la espalda. Son algunos de los consejos que nos da la Policía Nacional para poder disfrutar de unas vacaciones seguras.

Consejos que se recopilan en el plan “Turismo Seguro” con el que se busca que quienes visitan Aragón puedan disfrutar de un viaje sin incidencias, pero son consejos que también nos pueden servir a los aragoneses cuando nos vamos de vacaciones.

"Si el turista viaja en su coche particular le recomendamos no dejar pertenencias a la vista. Si viajan en transporte público es importante vigilar las pertenencias y no facturar equipajes que nos den otras personas. Además, no hay que dejar móviles ni carteras encima de las mesas de bares y restaurantes cuando estamos tomando algo", afirmaba el jefe superior de Policía en Aragón, Florentino Marín.

Aunque el plan "Turismo Seguro" está vigente todo el año se adapta a las épocas más turísticas como pueden ser el verano, las fiestas del Pilar o el festival Vive Latino. La Policía ha distribuido carteles y folletos informativos en centros turísticos. También se aumentan los medios operativos: "Este plan tiene también una vertiente preventiva porque aumentan el número de patrullas en las zonas más turísticas. Después hay una vertiente reactiva para que, en caso de que se produzca finalmente un hecho delictivo, la víctima tenga todas las facilidades para poner la denuncia, lo puedenhacer incluso desde su hotel de forma online".

Además, esta disponible la aplicación móvil Alertcops para comunicar a la Policía datos e información sobre actos delictivos. El turismo nacional en Aragón ha aumentado significativamente estos últimos años. Como ejemplo, en Zaragoza se superó el millón de visitantes en 2023. También aumentan los turistas internacionales, sobre todo llegados de Francia e Italia.