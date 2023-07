Una tormenta catastrófica arrasa Parque Venecia dejando un paisaje desolador

Parque Venecia ha sido la zona de la capital aragonesa más afectada por la tormenta de este jueves en Zaragoza. La lluvia, que ha descargado una gran cantidad de agua y granizo, ha dejado a su paso una estampa desoladora. Las calles y avenidas han quedado cubiertas de barro y escombros, dificultando la movilidad de los residentes y visitantes. Los coches, algunos de ellos seriamente dañados, yacen dispersos por las calles.

Miguel, vecino de la zona cuenta que “lo que se vivió fue una locura. Justo debajo de nosotros había un hombre que se salió del coche que estaba encaramado a unos arbustos y lo tuvieron que rescatar los bomberos, se vivieron momentos de mucha angustia, una riada de tal magnitud no la habíamos vivido en el barrio”.

Senón Soria, unos de los trabajadores de limpieza nos cuenta que han vivido momentos difíciles, "estamos limpiando no sabemos hasta cuando estaremos pero está complicado".

El Colegio María Zambrano es uno de los edificios más dañados. Parte de su estructura ha cedido ante la fuerza del temporal y las aulas y pasillos han quedado destrozados, dejando un panorama significativo. Por suerte, no se han reportado heridos graves, ya que el suceso ha ocurrido en horas en las que no había actividad escolar. Tras los daños, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido no utilizarlo como colegio electoral para las elecciones generales del 23 de julio. La toma de esta decisión se produce horas después de que la lluvia intensa del jueves pasado causó la destrucción de la capital aragonesa en Parque Venecia.

Felipe Faci, Consejero de Educación, se ha trasladado al lugar de los hechos. En su comparecencia se ha mostrado optimista en que las obras de reparación se realicen antes del inicio del curso escolar: “Vamos a trabajar para que esté en septiembre, si ocurre alguna cuestión que pudiera retrasarlo habría que tomar medidas para que los niños del Colegio María Zambrano empiecen el curso escolar como el resto de niños y niñas de Aragón".

Cabe destacar la valiosa labor que están llevando a cabo los bomberos, la policía y todos los trabajadores involucrados en esta operación recuperación. Su dedicación y esfuerzo incansable están siendo fundamentales para ayudar a los afectados y devolver la calma a la zona.