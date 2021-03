Tirar colillas al suelo en Zaragoza se podría multar con entre 50 y 80 euros

‘Zaragoza no es un cenicero’. Es la campaña de concienciación que pone en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza para pedir a los fumadores que no tiren las colillas al suelo. Un gesto que además podría estar sancionado con entre 50 y 80 euros (tal y como recoge la ordenanza municipal de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos de Zaragoza) pero que, en la actualidad, no se aplica. Antes llegar a este punto, el Ayuntamiento quiere concienciar y educar sobre los problemas medioambientales y de salud pública que supone tirar colillas al suelo.

Y es que las colillas representan un 40% de los residuos que recogen los equipos de limpieza. Una sola colilla contiene más de 70 sustancias cancerígenas y contamina 50 litros de agua dulce y 10 de agua salada; y tarda 12 años en desaparecer.

La campaña, en la que colaborarán los estancos de la ciudad, hará especial hincapié en aquellos lugares de espera, como hospitales o bibliotecas, donde se acumulan gran cantidad de restos. “Tirar las colillas al suelo causa graves problemas medioambientales y de salud pública. Queremos una ciudad más bonita, más limpia y cuidada. Y para conseguirlo necesitamos la colaboración de todos los vecinos”, ha indicado la consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca.

Por su parte, el Ayuntamiento ha incluido en el nuevo contrato de limpieza, cuyo pliego de condiciones saldrá antes de verano, el requisito de sustituir las 6.500 papeleras de la ciudad por otras que tengan cenicero. En esta línea, el Ayuntamiento también va ha recoger en la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas la exigencia de que la licencia obligue a tener ceniceros suficientes en todos estos espacios.

Esta campaña se suma a otras que ya se han realizado o están en marcha, como la que sensibiliza sobre la limpieza de los excrementos caninos, tanto sólidos como líquidos. Los pises también ensucian y, además, deterioran el mobiliario público. También se insiste desde el Consistorio en la importancia de no depositar basura fuera de los contenedores, ya que es un foco de atracción para plagas como roedores y cucarachas, o la importancia de no dar de comer a las palomas ni a otros animales en la vía pública, aspecto que será objeto de otra próxima campaña.

