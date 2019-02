El Teatro Arbolé cumple 40 años y lo celebrará este 2019 con una programación especial, con una exposición en Zaragoza y con actuaciones itinerantes por la provincia . Este año estrenarán dos obras, una para público familiar -”Un día en el teatro”- y otra para el público adulto -”Caín Saramago”-. El acto central será el 6 de septiembre, con una gala en la que entretarán el Pelegrín de Plata Especial.

Arbolé comenzó siendo una pequeña compañía familiar, ligada a la escuela y a los títeres. Ahora es una pequeña industria cultural con 15 empleados. No han dejado de trabajar todo este tiempo para su público: los niños. Al año pasan por Arbolé unos 40.000 espectadores. Por delante les queda el reto de afrontar un cambio de ciclo cultural en el ocio de los más pequeños, que está afectando al número de espectadores. El gerente, Esteban Villarrocha, ha explicado que ha cambiado la edad media de los asistentes. "El grueso es de 3 a 8 años, antes estaba en los 11 ó 12 años. Éstos han desaparecido. No es que no les guste el teatro, es que tienen otros puntos de interés", ha asegurado.

Villarrocha ha dicho que el cambio de ciclo está dañando la industria cultural. Además, los niños son diferentes a los de hace 40 años. "Nos enfrentamos a un ocio en los niños, con internet, videojuegos, que está ahí y que no puedes ir contra ello. El problema es combinarlo con este arte milenario que tiene más de 2.000 años. Como no lo cuidemos, lo fomentemos y lo hagmos visible en las edades más tempranas se perderá una parte del Patrimonio".