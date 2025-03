Taxistas, físicas o policías: mujeres referentes para celebrar el 8M en Zaragoza

Este sábado es 8M, el Día internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Zaragoza lanza la campaña `¿Buscas referentes? Son tus vecinas´ para visibilizar a mujeres de éxito y concienciar sobre los retos que aún nos quedan por conseguir en materia de igualdad.

Una campaña con mujeres referentes, de aquí, que podrá verse en medios de comunicación, redes sociales y soportes publicitarios hasta el día 18. Entre esas mujeres está Soledad Manteca, una de las primeras taxistas de Zaragoza. Un sector que a día de hoy continúa muy masculinizado. "En estos últimos 25 años hemos pasado de media docena de taxistas a unas 70, pero solo 3 estamos en puestos de relevancia", nos cuenta Soledad.

Soledad, una de las primeras taxistas de Zaragoza

También podemos conocer en esta campaña a María Luisa Sarsa, la primera mujer en entrar a la Real Academia de Ciencias en la sección de física. Un terreno en el que la igualdad todavía esta muy lejos. "Cuando yo estudie éramos un 30% de estudiantes en clase, pero no tuve ni una profesora. Todos los docentes eran hombres. Ahora eso ha cambiado pero sin embargo, el número de alumnas en las clases de física sigue sin superar el 30%. Es algo en lo que tenemos que trabajar porque no existen profesiones de hombres y profesiones de mujeres", asegura Sarsa.

"Es aceptado que una mujer sea actriz, pero no se piensa que ella haga los guiones" Marisol Aznar Actriz y guionista

Y esa desigualdad también se nota en el mundo del arte. "En mi trabajo tengo que luchar contra el muro de que haya una mujer haciendo humor. Es aceptado que una mujer sea actriz, pero no se piensa que ella haga los guiones. Muchas veces me felicitan como actriz pero luego miran al hombre que tengo al lado y le dan la enhorabuena a él por los guiones cuando en realidad, los he escrito yo", cuenta la actriz Marisol Aznar.

La deportista Teresa Perales o la escritora Irene Vallejo son otras de las protagonistas de esta campaña con motivo del 8M. Vallejo, autora del libro `El infinito en un junco´, traducido a 24 idiomas, recuerda que "de los 66.000 libros editados al año en España, solo 25.000 son escritos por mujeres", además afirma que "cuando empiezas en el mundo de la literatura, te da la sensación que por ser mujer lo vas a tener más difícil para dedicarte profesionalmente a la escritura".

La escritora Irene Vallejo

Hay otros sectores, como pasa en la Policía Local de Zaragoza, donde la igualdad va avanzando pero sigue quedando el poso del acceso a los puestos de responsabilidad. "Hace más de 50 años que entraron las primeras mujeres a la Policía Local. En estos 53 años se ha logrado la igualdad plena en el acceso, pero queda el reto de visibilizar a la mujer en puestos de responsabilidad policial", asegura Diana Eito, subinspectora de la Policía Local de Zaragoza.

Participan también en esta campaña la pintora e ilustradora Blasina Rocher o la educadora social Carmen Jiménez.

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 8M EN ZARAGOZA

Los actos del 8 de marzo ya han comenzado con la exposición ‘Y el milenio vendrá’, que muestra la obra de artistas zaragozanas en la Sala Juana Francés. Este viernes se colocará la pancarta ‘Zaragoza es igualdad’ en el balcón del Ayuntamiento. Además, las fuentes se iluminarán de color violeta.

También el viernes se proyectará el documental ‘Las que perduraron’ que muestra el trabajo de las mujeres en los pueblos durante el Siglo XX. Será en el Centro Cívico de Casetas. El sábado, manifestación del 8M que partirá desde Glorieta Sasera a las 18:30 horas. Y ya durante la semana que viene habrá teatro: el lunes día 10 con `Psiare´ y el jueves día 13 con `No dejes pasar esta oportunidad´. Ambas se representarán en la Casa de la Mujer. Allí el día 18 también se presentará el cómic ‘Un día normal’ sobre mujer y discapacidad y el día 25 podremos ver el documental ‘En voz alta’ sobre la productora de cine Natividad Zaro.