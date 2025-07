Tasa turística en Aragón, ¿es posible?

¿Puede implantarse en Aragón una tasa turística? Es algo que ya tienen algunas comunidades autónomas como Cataluña o Baleares... pero aquí en Aragón, ¿es posible? La opción esta ya barajándose en varios municipios del Pirineo.

Jaca ha sido el último de estos municipios del Pirineo en barajar la posibilidad de implantar una tasa turística. Es una cantidad pequeña de dinero, suelen ser 2 – 3 euros por noche, que el turista debe pagar en el hotel, apartamento o camping donde se aloja. Supone un gasto adicional para el turista, pero a la vez un impuesto que ayuda a las arcas municipales de los Ayuntamientos. Algo que favorece sobre todo a las localidades más pequeñas.

¿cómo están las cosas en aragón?

En Aragón no tenemos tasa turística y los ayuntamientos no pueden ponerla por su cuenta y riesgo. Es un proceso que tiene que ser autorizado en primera instancia por el Gobierno de Aragón que tiene que habilitar un marco legal para ello. Y en esto, nos encontramos municipios que van a solicitar al ejecutivo autonómico que autorice esa tasa turística.

" El turista podría venir, ver la catedral e irse a dormir a otro lado" Carlos Serrano Alcalde de Jaca

El último ejemplo lo encontramos en Jaca donde esta semana el pleno del Ayuntamiento aprobaba la petición de implantar una tasa turística. Se aprobaba esa petición a propuesta de Aragoneses y con los votos de la izquierda. VOX y PAR votaban en contra y el PP se abstenía.

El alcalde de Jaca, del PP, Carlos Serrano, se abstenía en la votación del pleno y se mostraba dudoso ante esta posibilidad en COPE: "Tenemos recursos suficientes para ser una comunidad autónoma turística y habría que valorar si es perjudicial cobrar este tipo de impuestos. El turista podría venir, ver la catedral e irse a dormir a otro lado".

MUNICIPIOS EN CONTRA DE LA TASA TURÍSTICA

Además del caso de Jaca, ¿qué opinan otros municipios? ¿Quiénes estarían en contra de la tasa turística? Desde Benasque creen que la tasa turística es perjudicial.

"Cobrar la estancia a quienes nos visitan no nos facilita estar en el mercado ni ser competitivos a nivel turístico. Los precios tienen que ser ajustados", asegura su alcalde, Manuel Mora.

Tampoco podrían la tasa turística en Panticosa. Donde además, creen que habría que diferenciar por meses del año. No es lo mismo la temporada alta de verano o la temporada de esquí en invierno que los meses de otoño donde lo que se quiere es atraer turistas. Ahí, poner una tasa turística podría ser contraproducente.

"No estamos a favor de la tasa turística. Habría que hacer un debate sosegado de cuánta gente viene solo a pasar el día y cuánta gente sí duerme en Panticosa. Además, no es lo mismo en diciembre cuando vienen a esquiar que en temporada baja. Si se pusiera, no podría ser igual todos los meses del año", asegura Jesús Mari Uriz, alcalde de Panticosa

¿QUIÉNES ESTÁN A FAVOR DE LA TASA TURÍSTICAS?

Otro debate seria además, a qué se destinaría lo recaudado con esa tasa turística. Habría que regular que ese dinero pudiera quedarse en el municipio. "Si se pusiese ese impuesto, todo lo recaudado debería ir a inversiones de la propia ciudad para los servicios de los que hacen uso los turistas: limpieza, parques...", argumentaba el alcalde de Jaca.

Precisamente en esa recaudación municipal del impuesto es en lo que se basan los municipios que sí están a favor de la tasa turística. Es el caso por ejemplo, de Canfranc. "No veo mal este impuesto. Yo he estado en sitios donde se paga la tasa, y no he dejado de ir por tener que pagar un impuesto", afirma Fernando Sánchez.

Desde Canfranc argumentan que sus presupuestos municipales están ajustados a su población habitual, unos 600 vecinos, pero que en temporada turística alta llegan a ser más de 3.000 y se necesita dinero para sostener todos esos servicios públicos: "Tenemos que hacer malabares con nuestro presupuesto para mantener limpias las calles, los parques...".

Por ello, también están a favor de la tasa turística desde Biescas. "Cada vez hay mas visitantes y eso genera que tenemos que prestar más servicios. Eso es algo que no tienen porque pagar nuestros vecinos. Entra dentro de la lógica que lo paguen los propios turistas", asegura la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal.

LA ÚLTIMA PALABRA, LA TIENE EL GOBIERNO DE ARAGÓN

Por tanto, en Aragón hay municipios como Canfranc y Biescas a favor de la tasa turística. Otros, como Benasque y Panticosa, están en contra. Y luego está el caso de Jaca donde el pleno municipal ha apoyado la tasa, pero con la abstención del partido que está gobernando.

De todas formas, aquí lo importante es lo que piensa el gobierno de Aragón porque si no hay un marco legal autonómico, los municipios no pueden implantar esta tasa por su cuenta.

"El actual gobierno de Aragón, del PP, no está a favor de habilitar una tasa turística, ni siquiera dar la opción de que los Ayuntamientos puedan hacerlo. Lo que quiere el gobierno es que los turistas puedan venir libremente a nuestra comunidad para poder impulsar el turismo como uno de nuestros grandes sectores económicos", recordaba el alcalde de Jaca, Carlos Serrano.